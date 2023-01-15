Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище

Власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа не приняли средства от России за аренду мест на одноименном кладбище, где похоронено множество известных людей, связанных с РФ. Об этом 15 января сообщает газета Monde.

С 2005 года власти РФ оплачивают аренду мест на кладбище города, где захоронены люди без родственников.

Глава комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин отметил, что CESOR пытается найти средства для возобновления аренды, однако будущее этих захоронений остается неясным — российская часть кладбища обветшала, а реставрация была отложена сначала из-за пандемии коронавируса, а после из-за конфликта на Украине.

На этом кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин поддерживает контакты с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.