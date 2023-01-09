Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Президент России Владимир Путин поддерживает контакты с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза, сообщил в понедельник, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается отношений Путина и Макрона, они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.
Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.
Позднее, 15 декабря, Макрон рассказал, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, включая Запорожскую АЭС.
До этого, в ноябре, французский лидер выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой. Он отметил, что в них также должно участвовать международное сообщество. Тогда же Песков сообщал, что новые телефонные переговоры Путина и Макрона пока не планируются.