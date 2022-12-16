Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным вопросы безопасности на украинских АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 15 декабря, рассказал, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, в том числе Запорожской АЭС.

По словам Макрона, переговоры генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российской стороной проходят успешно, и скоро стороны договорятся об «отводе вооружений с территорий украинских атомных станций».

«Переговоры проходят между специалистами, идет диалог между Гросси и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И в подходящий момент я хотел бы поговорить с президентом Путиным, чтобы помочь достижению соглашений», — заявил он во время пресс-конференции, трансляцию которой вел в Twitter Елисейский дворец.

Как уточняет Ouest-France, сам французский лидер принимает участие в переговорах МАГАТЭ по обеспечению безопасности на украинских атомных объектах.

Ранее Макрон заявил о выводе тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он не пояснил эту информацию, притом что сообщений об отводе не было.

В ответ на это 13 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на территории ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений. Гросси позже подтвердил слова Пескова.

10 декабря Рафаэль Гросси объяснял, что создание защитной зоны будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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