Посольство РФ прокомментировало ситуацию вокруг кладбища во Франции

Посольство России отреагировало на отказ французского города Сент-Женевьев-де-Буа принимать от РФ средства на аренду мест на одноименном кладбище.

«В декабре прошлого года члены муниципального совета приняли решение приостановить взаимодействие с нами по кладбищу в этом городе и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения наших соотечественников, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 года. В конкретном плане речь идет о 23 захоронениях наших соотечественников», — сообщила дипмиссия 16 января в Telegram.

В представительстве заверили, что, согласно разъяснениям мэрии Сент-Женевьев-де-Буа, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет.

Также посольство заявило, что считает категорически неприемлемым то, что политические игры в контексте украинского кризиса ставят под угрозу сохранность могил умерших россиян.

Накануне стало известно, что власти Сент-Женевьев-де-Буа не приняли средства от России за аренду мест на кладбище, где похоронено множество известных людей, связанных с РФ. На нем покоятся, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин поддерживает контакты с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.