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Захарова назвала позором ситуацию с кладбищем во Франции

Захарова: отказ Франции сотрудничать с РФ по вопросу кладбища Сент-Женевьев-де-Буа является позором
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Отказ Франции сотрудничать с РФ по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа является позором вопиющей бесчеловечной безнравственности. Об этом в понедельник, 16 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Накануне стало известно, что власти города Сент-Женевьев-де-Буа не приняли средства от России за аренду мест на одноименном кладбище, где похоронено множество известных людей, связанных с РФ. На нем покоятся, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.

«Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? Массовые захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют <...> Поэтому придумали отыграться на могилах русского кладбища, где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, это кладбище было сохранено даже в советское время, а теперь Париж делает его «заложником своего политического заболевания». Она задалась вопросом, что сделали французам писатели Иван Бунин и Борис Зайцев, белые генералы, философы, поэты и художники. При этом Захарова напомнила, что могилы, например, солдат Наполеона в России поддерживаются в достойном состоянии.

«Крыло тех, кто во Франции проводят русофобский курс, хотят сыграть на модной отмене всего русского, а страдают при этом ни в чем не повинные православные восьмиконечные надгробные кресты русской белой эмиграции. Кстати, может, поэтому столько людей завещали похоронить себя на Родине», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день посольство России также отреагировало на отказ Франции принимать от РФ средства на аренду мест на кладбище. Посольство заявило, что считает категорически неприемлемым то, что политические игры в контексте украинского кризиса ставят под угрозу сохранность могил умерших россиян.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин поддерживает контакты с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.

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