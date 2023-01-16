Второй этап благоустройства в Буфф-саду в Томске начнется в 2023 году
В Томске в 2023 году планируется приступить ко второму этапу благоустройства Буфф-сада. Об этом руководитель Центра развития городской среды Римма Пак сообщила РИА «Томск».
«Работы в Буфф-саду точно будут продолжены, эта территория выбрана в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». <…> Очень бы хотелось закончить все работы в 2023 году, однако всё будет зависеть от объема финансирования», — рассказала Римма Пак.
В рамках второй очереди работ предусмотрено обустройство освещения, замена дорожного покрытия, установка малых архитектурных форм, в том числе скамеек и теневого навеса. На третьем шаге планируется установить беседки, различные арт-объекты, провести озеленение и отреставрировать фонтан.
Кроме того, рассматривается возможность установки памятника Александру Пушкину в полный рост.
Летом прошлого года сообщалось, что в Томске в 2023-м планируют отремонтировать театр куклы и актера «Скоморох». Во время работ, среди прочего, обновят зрительный зал и сцену театра.