Томский театр «Скоморох» отремонтируют за 405 млн рублей

В Томске театр куклы и актера «Скоморох» ждет капитальный ремонт. На это потратят 405,5 млн рублей. Работы начнутся в 2023 году. Об этом РИА Томск рассказал начальник центра по охране и использованию памятников истории и культуры Наталья Баранова.

При этом она сослалась на заключение государственной экспертизы. Деньги поступят из федерального бюджета. В региональном бюджете предусмотрено софинансирование в объеме, установленном в соглашении с Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что специалисты планировали актуализировать проект капитального ремонта театра в 2021 году, а в 2022 начать ремонт. На работы планировалось выделить 420 млн рублей, в том числе 65 млн рублей — из федеральной казны.

Сейчас начало ремонта запланировано на следующий год. Во время ремонта, среди прочего, обновят зрительный зал и сцену театра.

Агентство уточняет, что здание Дома науки на площади Соляной в Томске, где с 1990-х годов размещается театр «Скоморох», построили в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Андрея Крячкова. Средства на строительство выделял меценат Петр Макушин.