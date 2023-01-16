Два человека погибли в ДТП с автобусом в Новокузнецке

На Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel столкнулся с вахтовым автобусом Hyundai, когда выполнял разворот из крайней правой полосы. Автобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

В результате ДТП погибли водители легкового и грузового автомобилей. Кроме того, травмы получили еще четыре человека.

«В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность, регулируют движение транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день на федеральной трассе Тюмень – Омск на территории Ялуторовского района столкнулись автомобили «Лада Калина» и Kia Rio. За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний водитель. Мужчина и его 32-летняя дочь скончались на месте происшествия.