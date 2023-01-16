Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Тюменской области

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Тюмень — Омск на территории Ялуторовского района. В результате аварии погибли два человека.

ДТП произошло на 70-м км автотрассы. Столкнулись автомобили «Лада Калина» и Kia Rio, пишет портал «Наш город». За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний водитель. Мужчина и его 32-летняя дочь скончались на месте происшествия.

33-летний водитель Kia и его супруга были доставлены в больницу, уточняет Megatyumen.ru.

15 января в Сергиево-Посадском городском округе в Московской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, который стоял на обочине. Пострадали три человека.