Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о прямой финансовой поддержке Киева. Документ был опубликован в понедельник, 16 января.

Исследовательская служба решила проверить, может ли прямое финансирование Украины способствовать растратам и мошенничеству.

«С учетом предшествующих сообщений о коррупции на Украине конгресс мог бы рассмотреть вопрос о том, может ли такое финансирование прямо или косвенно способствовать случаям растрат, мошенничества или злоупотреблений», — говорится в докладе, как передает RT.

Американскому конгрессу предлагается определить, является ли надзор канцелярии генерального инспектора и Счетной палаты США за прямой финансовой поддержкой Киева со стороны Вашингтона достаточным и должным образом сфокусированным.

В документе отмечается, что выделение средств на любые зарубежные операции требует от госсекретаря США определения и установки минимальной бюджетной прозрачности и требований к управлению бюджетом для всех получателей такой правительственной помощи, которую получает Киев.

Исходя из данных доклада, в 2022-м финансовом году Украина не выполнила эти минимальные требования.

«На фоне продолжения конфликта конгресс может оценить, какой приоритет отдается реформам в сфере финансовой прозрачности», — отмечается в докладе.

Ранее, 10 января, представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украины в качестве главного приоритета внешней политики страны. Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля — воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 21 декабря 2022 года, конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит. Он подчеркнул, что его избиратели в Аризоне никогда не просили оказать финансовую помощь Киеву.

Тогда же лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.