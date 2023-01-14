Украине не стоит рассчитывать на инвестиции Запада в восстановление инфраструктуры государства: эти страны занимаются «платой смертнику», разрешившему разрушать свой дом. Об этом в субботу, 14 января, заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

По его словам, Запад платит Украине как камикадзе. Киев заблуждается, веря в то, что оказываемая помощь — вложения в счастливое будущее.

«Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, — это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет. Те, кто платит за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить. Это очередная профанация для «маленьких украинцев», — приводит слова экс-посла ТАСС.

Накануне первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в ходе заседания Совета Безопасности ООН объявила, что в общей сложности сумма ущерба гражданской инфраструктуре страны превышает $127 млрд. Восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестпроектов, посчитала она.

Кроме того, в этот день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш программы макрофинансовой помощи Европейского союза Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет перечислен уже в январе. Эта программа макрофинансовой помощи является самой крупной, которую ЕС когда-либо предоставлял стране-партнеру, добавила она.

Днем ранее, 12 января, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Западу, использующему Украину в качестве орудия против России, удобно затягивать конфликт и вести опосредованную борьбу с Россией, осыпая Киев обещаниями и подбрасывая военную помощь. Между тем Украина, по его мнению, никогда не войдет в НАТО.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».