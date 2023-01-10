Представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украны в качестве главного приоритета внешней политики страны. Об этом сообщает американский журнал Newsweek во вторник, 10 января.

«Гетц сказал, что США должны урезать сумму денег, направляемую Украине, прежде чем сокращать расходы на оборону, и все республиканцы, по его мнению, с этим согласились бы», — говорится в материале.

Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

«Я думаю, что довольно легко сделать так, чтобы потоки денег, которые мы отправляем на Украину без должной отчетности, были серьезно сокращены», — сказал Гетц.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы и бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 21 декабря, конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит. Он подчеркнул, что его избиратели в Аризоне никогда не просили оказать финансовую помощь Киеву.

В тот же день лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.