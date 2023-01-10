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Представитель республиканцев призвал США сократить траты на вооружение Киева

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Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley
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Представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украны в качестве главного приоритета внешней политики страны. Об этом сообщает американский журнал Newsweek во вторник, 10 января.

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«Гетц сказал, что США должны урезать сумму денег, направляемую Украине, прежде чем сокращать расходы на оборону, и все республиканцы, по его мнению, с этим согласились бы», — говорится в материале.

Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

«Я думаю, что довольно легко сделать так, чтобы потоки денег, которые мы отправляем на Украину без должной отчетности, были серьезно сокращены», — сказал Гетц.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы и бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 21 декабря, конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит. Он подчеркнул, что его избиратели в Аризоне никогда не просили оказать финансовую помощь Киеву.

В тот же день лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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