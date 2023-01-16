Журналист показал видео с реакцией Зеленского на речь о Минских соглашениях

Российский журналист Павел Зарубин показал, как в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский реагировал на Минские соглашения и призыв к миру. Соответствующими кадрами Зарубин поделился в воскресенье, 15 января, в своем Telegram-канале.

По его словам, видео было сделано на мобильный телефон в Париже. На записи можно заметить, как Зеленский, сидя с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, улыбается и посмеивается, пока российский лидер Владимир Путин говорит о Минских соглашениях.

«То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру. Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал Павел Зарубин.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

30 декабря бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны.

В свою очередь Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.