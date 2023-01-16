Ученые из Великобритании назвали способ улучшить здоровье и психику

Ученые из Кентского университета в Англии провели исследование и выяснили, что крепкие связи с семьей способствуют здоровью и психическому благополучию. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science Advance ранее в январе.

Психиатры проанализировали данные более 13 тыс. человек из 122 стран мира, которые были собраны во время пандемии коронавируса. Специалисты смогли оценить социальные связи людей с их семьями и друзьями, пишет «Газета.Ru».

Выяснилось, что люди, у которых семейные узы были крепкими, соблюдали социальную дистанцию, чаще мыли руки и носили защитные маски. Кроме того, наличие прочных связей с близкими людьми и расширенными группами было связано с лучшим психическим здоровьем и благополучием, пишет «Ридус».

По данным исследователей, лишь 27% участников имели крепкие связи с семьей. Ученые предполагают, что системы здравоохранения могут снизить свои издержки на медикаментозное лечение, назначая людям укрепление социальных связей.

В декабре 2022 года психотерапевт-сексолог, психиатр Артем Толоконин рассказал о связи лишнего веса с психологическими факторами. По словам специалиста в беседе с Life.ru, «лишний вес человека, как правило, демонстрирует желание защититься от внешней угрозы». Он отметил, что связано это может быть с трудностями во взаимоотношениях с близкими, на работе. Лишние килограммы никуда не уходят, пока человек не отпускает проблему, пишет RT.

Также в декабре психиатр, кандидат медицинских наук Андрей Брюхин в беседе с «Федеральным агентством новостей» рассказал, какие болезни могут привести к психическим расстройствам. Так, по его словам, поспособствовать появлению различных психических заболеваний могут проблемы с печенью и сахарный диабет. Врач подчеркнул также важность между соматическими, физическими заболеваниями и психическими нарушениями, отмечает телеканал «360».

Ранее главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица назвала требующие срочного обращения к врачу симптомы. Так, за помощью следует обратиться при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, например при появлении вспышек раздражительности и повышенной тревоге. Особо внимание следует обратить, если эти эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита.

В марте прошлого года психолог Андрей Зберовский рассказал, как понять, что временный стресс стал постоянным. По его словам, прежде всего, это глубокая зацикленность человека на каких-то навязчивых мыслях, когда человек, у которого есть семья, дети, работа, какие-то увлечения и интересы, временно или постоянно перестает обо всем этом думать, вместо этого фиксируясь на негативной информации, которую тот собирает специально. Это является уровнем неуправляемого стресса, отмечает телеканал «Звезда».

Специалист отметил, что стресс оказывает непосредственное влияние на здоровье человека: появляется бессонница, рассеянность, невозможность сконцентрироваться на важных вещах. Далее следует повышение давления, учащение сердцебиения.