Реклама
Прямой эфир
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Лавров указал на физическую угрозу из США для президента России
Мир
Китайские аналитики подчеркнули высокий потенциал России в противостоянии Западу
Мир
США были проинформированы о запуске дронов КНДР на территорию Южной Кореи
Общество
Суд увеличил штраф до 70 млн рублей экс-совладельцу «Зимней вишни»
Общество
Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Послу в ФРГ поручили восстановить права на незаконно проданную недвижимость РФ
Мир
Лавров гарантировал отсутствие проблем со стороны РФ после отрезвления Европы от русофобии
Мир
Генсек ООН заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте
Мир
На Украине рассказали о стрельбе на акции протеста в жилом комплексе

Психиатр назвал требующие срочного обращения к врачу симптомы

Психиатр Додица: насторожиться следует при резком изменении поведения и общего эмоционального фона
0
Фото: Global Look Press/IMAGO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о психиатрических расстройствах и требуют обязательного обращения к врачу. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

Стресс устойчивый: россияне закупили успокоительных на 19 млрд рублей
В каких регионах их приобретают чаще и не случится ли дефицита

Так, за помощью следует обратиться при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, например при появлении вспышек раздражительности и повышенной тревоге. По словам врача, особо внимание следует обратить, если эти эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита — как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Ощущение бессилия и хандра также являются поводом для беспокойства, добавил Додица.

«Ощущением бессилия, истощения телесных и душевных ресурсов, навязчивыми мыслями о бессмысленности жизни вообще и вашей в частности необходимо поделиться с психиатром во избежание следующего тревожного звонка — суицидальных мыслей. Если вы услышали о суицидальных намерениях от вашего близкого человека, относитесь к этому признанию серьезно, даже если оно сказано в шутку, и убедитесь, что этот человек получит врачебную помощь», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Также, по словам врача, о проблемах могут свидетельствовать панические атаки и постоянная тревога. Кроме того, срочно обратиться к врачу необходимо при возникновении галлюцинаций. Как отметил Додица, обычно такой симптом замечает не сам пациент, а его родные, поскольку пациент может не осознавать, что его реальность чем-то отличается от объективной.

28 сентября врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, по каким признакам можно распознать человека, страдающего шизофренией. Специалист объяснил, что распознать больного можно по странностям в поведении. В частности, такие люди говорят непонятные слова и формулируют неадекватные мысли, также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации, отметил он.

До этого, 25 сентября, Фомин предупредил, что привычные действия, которые человек обычно совершает в своей жизни, а также навязчивые мысли могут свидетельствовать о развитии обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Поначалу, заявил специалист, данное заболевание не мешает жить и выглядит безобидно, однако положение может усугубить стресс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022