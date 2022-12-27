Психиатр назвал требующие срочного обращения к врачу симптомы

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о психиатрических расстройствах и требуют обязательного обращения к врачу. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

Так, за помощью следует обратиться при резком изменении поведения и общего эмоционального фона, например при появлении вспышек раздражительности и повышенной тревоге. По словам врача, особо внимание следует обратить, если эти эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита — как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Ощущение бессилия и хандра также являются поводом для беспокойства, добавил Додица.

«Ощущением бессилия, истощения телесных и душевных ресурсов, навязчивыми мыслями о бессмысленности жизни вообще и вашей в частности необходимо поделиться с психиатром во избежание следующего тревожного звонка — суицидальных мыслей. Если вы услышали о суицидальных намерениях от вашего близкого человека, относитесь к этому признанию серьезно, даже если оно сказано в шутку, и убедитесь, что этот человек получит врачебную помощь», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Также, по словам врача, о проблемах могут свидетельствовать панические атаки и постоянная тревога. Кроме того, срочно обратиться к врачу необходимо при возникновении галлюцинаций. Как отметил Додица, обычно такой симптом замечает не сам пациент, а его родные, поскольку пациент может не осознавать, что его реальность чем-то отличается от объективной.

28 сентября врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, по каким признакам можно распознать человека, страдающего шизофренией. Специалист объяснил, что распознать больного можно по странностям в поведении. В частности, такие люди говорят непонятные слова и формулируют неадекватные мысли, также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации, отметил он.

До этого, 25 сентября, Фомин предупредил, что привычные действия, которые человек обычно совершает в своей жизни, а также навязчивые мысли могут свидетельствовать о развитии обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Поначалу, заявил специалист, данное заболевание не мешает жить и выглядит безобидно, однако положение может усугубить стресс.