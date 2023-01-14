Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.
«Уважаемые Глеб Анатольевич и Иван Глебович, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой. Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас», — указал глава государства.
Путин отметил, что выдающиеся работы Чуриковой и на сцене «Ленкома», и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи.
«Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке», — добавил Путин.
Соболезнования в связи с кончиной народной артистки также выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова. Она назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.
Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. По данным «Известий», последние дни актриса провела в Боткинской больнице. Туда она была доставлена 4 января в тяжелом состоянии. Среди диагнозов помимо хронических заболеваний была обнаружена внутритазовая гематома. Еще в июле 2019 года Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» Марк Варшавер подчеркнул, что актриса «должна уйти со сцены нашего театра», имея в виду, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.