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Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.

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«Уважаемые Глеб Анатольевич и Иван Глебович, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой. Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас», — указал глава государства.

Путин отметил, что выдающиеся работы Чуриковой и на сцене «Ленкома», и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи.

«Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке», — добавил Путин.

Соболезнования в связи с кончиной народной артистки также выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова. Она назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. По данным «Известий», последние дни актриса провела в Боткинской больнице. Туда она была доставлена 4 января в тяжелом состоянии. Среди диагнозов помимо хронических заболеваний была обнаружена внутритазовая гематома. Еще в июле 2019 года Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».

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Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»

Фото: «Ленфильм»
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С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
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Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
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Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
Фото: РИА Новости
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Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
Фото: Global Look/Igor Gnevashev
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На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
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Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
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В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
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Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым
Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
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Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» Марк Варшавер подчеркнул, что актриса «должна уйти со сцены нашего театра», имея в виду, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

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