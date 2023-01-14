Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.

«Уважаемые Глеб Анатольевич и Иван Глебович, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой. Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас», — указал глава государства.

Путин отметил, что выдающиеся работы Чуриковой и на сцене «Ленкома», и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи.

«Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке», — добавил Путин.

Соболезнования в связи с кончиной народной артистки также выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова. Она назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. По данным «Известий», последние дни актриса провела в Боткинской больнице. Туда она была доставлена 4 января в тяжелом состоянии. Среди диагнозов помимо хронических заболеваний была обнаружена внутритазовая гематома. Еще в июле 2019 года Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».

0_1 Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий» Фото: «Ленфильм» RIA_50680 С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом Фото: РИА Новости/Александр Лыскин RIA_432497 Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле» Фото: РИА Новости/Борис Кауфман RIA_781104 Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой Фото: РИА Новости 19660331_gaf_rg10_001 Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Фото: Global Look/Igor Gnevashev 20160726_gaf_rs67_011 На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство Фото: Global Look/Natalia Shakhanova 20120923_gaf_rt16_021 Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova 20101009_gaf_rt16_017 В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой» Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova RIA_1244057 Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком» Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIA_500011 Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д» RIA_2817966 Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» Марк Варшавер подчеркнул, что актриса «должна уйти со сцены нашего театра», имея в виду, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.