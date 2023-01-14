Талант, опровергший природу: умерла актриса Инна Чурикова
В субботу, 14 января, ушла из жизни Инна Чурикова — одна из самых известных актрис отечественного театра и кино. Миллионы зрителей знают ее по ролям в таких фильмах, как «В огне брода нет», «Тот самый Мюнгхаузен», «Ширли-мырли», «Военно-полевой роман». Сам этот список — доказательство, что Инна Чурикова была актрисой огромного и многопланового дарования, которой были подвластны любые роли. А между тем на первом экзамене в театральное училище ее не только не оценили, но и жестоко высмеяли, что, однако, не заставило ее отступить от мечты стать актрисой. О том, как девочка из провинции благодаря собственному таланту и упорству выбилась в звезды экрана, вспоминают «Известия».
«Мечтаю быть знаменитой»
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, куда ее родителей отправили в эвакуацию. Отец будущей актрисы Михаил Кузьмич был агрономом, сотрудником сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, мать Елизавета Захаровна работала агрохимиком, позднее стала доктором сельскохозяйственных наук. Родители расстались, когда Чурикова была совсем маленькой, и девочка осталась с матерью. После войны они несколько раз переезжали из города в город, пока наконец окончательно не осели в Москве, где ее мама устроилась на работу в Ботанический сад. Она воспитывала дочь одна, так что особого достатка в семье не было. Зато, по воспоминаниям актрисы, мать неизменно поддерживала в ней уверенность в том, что она красива и сумеет добиться своей мечты.
Мечта у Инны Чуриковой была с детства одна и неизменная: стать актрисой. В раннем детстве, побывав в пионерском лагере, она приняла участие в театральной постановке, и ей так понравилось, что она поняла: только актерской профессии она готова посвятить свою жизнь. В девятом классе Чурикова пришла в Театр имени Станиславского, где работала студия для школьников. Инна успешно сдала экзамены и оказалась на сцене первого в своей жизни настоящего театра. Преподаватель студии Лев Елагин рассмотрел в ней задатки большой актрисы, поддерживал ее мечту учиться актерскому мастерству, убеждал не зарывать талант в землю.
Инна Чурикова в детстве
Поэтому после школы у Чуриковой уже не было сомнений в том, куда поступать. Она подала документы сразу в три театральных вуза: Щукинское и Щепкинское училища и Школу-студию МХАТ. Экзамены сдавала по очереди. Однако первые две попытки оказались провальными. Когда во МХАТе она читала перед комиссией стихи Пушкина, закрыв глаза, чтобы глубже прочувствовать текст, ее просто обсмеяли. В Щукинском училище ее тоже приняли с издевкой: один из членов комиссии, посмотрев, как юная артистка изображает Афродиту, с улыбкой прокомментировал несоответствие внешности девушки стати греческой богини. Но это не заставило Чурикову отказаться от мечты: третий экзамен, на сей раз в «Щепке», оказался успешным. Члены комиссии разглядели за своеобразной внешностью по-настоящему большой талант.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Звезда родилась в «Ленкоме»
В кино Инна Чурикова начала сниматься еще во время учебы. Это были небольшие, как правило, комические эпизоды — например, в картине «Я шагаю по Москве» она сыграла роль девушки, выигравшей на конкурсе петуха в клетке. После училища Чурикова попыталась устроиться в Театр сатиры, но ей ответили отказом — вновь из-за «нетеатральной» внешности. В итоге молодую актрису распределили в Театр юного зрителя, где несколько лет она оставалась на ролях забавных зверюшек и бабок-ежек.
Всё изменилось в 1973 году, когда в ТЮЗе появился молодой режиссер Марк Захаров. Он сразу разглядел в Чуриковой большой талант и пригласил на главную роль в свой музыкальный спектакль «Тиль». В ходе подготовки спектакля коллеги Захарова не раз недоумевали из-за странного, по их мнению, выбора актрисы на главную роль. Но Марк Захаров в своем выборе не сомневался. И недаром: воплотив на сцене главную героиню и одновременно еще нескольких персонажей, Чурикова продемонстрировала всю глубину своего актерского дарования, по ходу действия рождая в зрителях всю палитру чувств — от смеха до подлинного трагизма.
«Тиль» оглушительно прогремел не только по Москве, но и по всей стране. Инна Чурикова буквально проснулась знаменитой. На дарование молодой актрисы с нестандартной внешностью обратили внимание и критики, и режиссеры. Однако в том, что касается театра, Чурикова осталась верна Марку Захарову. Более 40 лет она прослужила в «Ленкоме», сыграв ведущие роли в таких постановках, как «Гамлет», «Чайка», «Женитьба» и многие другие. Последним ее спектаклем стала «Ложь во спасение» 2012 года по мотивам пьесы Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». В последнее время Чурикова на сцену не выходила.
И смех, и слезы, и любовь
Экранная судьба Чуриковой с самого начала складывалась удачно. Конечно, и тут режиссеры не спешили давать ей серьезные драматические роли, но она сумела показать себя и в кратких комических эпизодах. А уж когда в сказке «Морозко» знаменитого Александра Роу она сыграла Марфушечку-душечку, избалованную дочку мачехи, то покорила всю страну. По слухам, на роль Марфуши режиссер собирался утвердить другую актрису, но Чурикова так залихватски колола зубами орехи на пробах, что Роу просто не смог устоять.
Кадр из фильма «Морозко»
После выхода фильма критики расхваливали игру Чуриковой, а сама она, как признавалась потом, горько плакала. Увидев свою нескладную некрасивую героиню на экране, она окончательно уверилась в том, что с такой внешностью о любви и замужестве ей остается только мечтать.
Однако всё сложилось иначе. В 1967 году молодой режиссер Глеб Панфилов собирался снимать свой первый полнометражный фильм о Гражданской войне. На роль Тани Теткиной, санитарки колесящего по военным дорогам санитарного поезда, он искал актрису с нестандартной внешностью. Увидев Чурикову в телеспектакле, он долго искал ее, чтобы предложить актрисе главную роль. Чурикова согласилась. А во время съемок между ними начался роман. Их ничто не сдерживало: Панфилов был в разводе, Чурикова — не замужем. Так что уже через пару месяцев свиданий они стали жить вместе. Совместная работа оказалась успешной: фильм получил главный приз на международном фестивале в Локарно.
Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов
Три года спустя, в 1970-м, Панфилов и Чурикова официально заключили брак. Это случилось во время съемок фильма «Начало», где Чурикова тоже сыграла главную роль, точнее, сразу две — ткачихи Прасковьи Строгановой, артистки-любительницы, и Жанны д’Арк. В результате Чурикова стала актрисой 1970 года по опросу зрителей «Советского экрана».
Впрочем, это была далеко не единственная награда Инны Чуриковой. Так, за роль в фильме «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского она была награждена «Серебряным львом» 34-го Берлинского кинофестиваля. А за главную роль в фильме «Васса» ей была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых. Она сумела доказать свое истинное величие как драматическая актриса, но это не мешало ей играть в совсем других картинах. Так, кинокомедия «Ширли-мырли» 1995 года — не в последнюю очередь благодаря таланту Чуриковой — стала воистину всенародно любимой, а ее восклицание «Простите меня, дуру грешную!» превратилось, как теперь говорят, в мем.
Сцена из спектакля «Ложь во спасение» в постановке театра «Современник»
Свою любовь Инна Чурикова и Глеб Панфилов пронесли через всю жизнь. Их единственный сын Иван родился в 1978 году. Он окончил МГИМО, сейчас работает продюсером. Последние два спектакля с участием Инны Чуриковой — «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение» — на сцене «Ленкома» поставил для жены именно Глеб Панфилов.
Сегодня стало известно, что «Ленком» отменил спектакли в субботу, 14 января, и вторник, 17 января. Прощание с Инной Чуриковой пройдет на сцене родного театра.
Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.