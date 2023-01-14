Талант, опровергший природу: умерла актриса Инна Чурикова

В субботу, 14 января, ушла из жизни Инна Чурикова — одна из самых известных актрис отечественного театра и кино. Миллионы зрителей знают ее по ролям в таких фильмах, как «В огне брода нет», «Тот самый Мюнгхаузен», «Ширли-мырли», «Военно-полевой роман». Сам этот список — доказательство, что Инна Чурикова была актрисой огромного и многопланового дарования, которой были подвластны любые роли. А между тем на первом экзамене в театральное училище ее не только не оценили, но и жестоко высмеяли, что, однако, не заставило ее отступить от мечты стать актрисой. О том, как девочка из провинции благодаря собственному таланту и упорству выбилась в звезды экрана, вспоминают «Известия».

«Мечтаю быть знаменитой»

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, куда ее родителей отправили в эвакуацию. Отец будущей актрисы Михаил Кузьмич был агрономом, сотрудником сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, мать Елизавета Захаровна работала агрохимиком, позднее стала доктором сельскохозяйственных наук. Родители расстались, когда Чурикова была совсем маленькой, и девочка осталась с матерью. После войны они несколько раз переезжали из города в город, пока наконец окончательно не осели в Москве , где ее мама устроилась на работу в Ботанический сад. Она воспитывала дочь одна, так что особого достатка в семье не было. Зато, по воспоминаниям актрисы, мать неизменно поддерживала в ней уверенность в том, что она красива и сумеет добиться своей мечты.

М ечта у Инны Чуриковой была с детства одна и неизменная: стать актрисой . В раннем детстве, побывав в пионерском лагере, она приняла участие в театральной постановке, и ей так понравилось, что она поняла: только актерской профессии она готова посвятить свою жизнь. В девятом классе Чурикова пришла в Театр имени Станиславского, где работала студия для школьников. Инна успешно сдала экзамены и оказалась на сцене первого в своей жизни настоящего театра. Преподаватель студии Лев Елагин рассмотрел в ней задатки большой актрисы, поддерживал ее мечту учиться актерскому мастерству, убеждал не зарывать талант в землю.

Талант опровергший природу Инна Чурикова в детстве Фото: из личного архива Инны Чуриковой

Автор цитаты Заслуженный артист России Владимир Долинский — об уходе Инны Чуриковой: «Я только сейчас узнал [о случившемся] и первое, что сказал, — какое счастье, что мы пошли на ее последний спектакль! Это было пару месяцев назад. Мы с ней вместе занимались в детской студии при театре Станиславского. Там были я, она, Никита Михалков, Евгений Стеблов. Я помню Инну еще с тех пор. Замечательная, смешная, некрасивая! Как пацан была среди нас. Потом я работал с ней в Ленкоме. Это был подарок — быть вместе на сцене. Она каждый раз была абсолютно разная. Одну и ту же роль играла и никогда саму себя не повторяла. Она перекатывалась, как ртуть на ладони. Я боюсь говорить эти слова, но это знаковый уход, ушла последняя из могикан. Она великая актриса!».

Поэтому после школы у Чуриковой уже не было сомнений в том, куда поступать. Она подала документы сразу в три театральных вуза: Щукинское и Щепкинское училища и Школу-студию МХАТ . Экзамены сдавала по очереди. Однако первые две попытки оказались провальными. Когда во МХАТе она читала перед комиссией стихи Пушкина, закрыв глаза, чтобы глубже прочувствовать текст, ее просто обсмеяли. В Щукинском училище ее тоже приняли с издевкой: один из членов комиссии, посмотрев, как юная артистка изображает Афродиту, с улыбкой прокомментировал несоответствие внешности девушки стати греческой богини. Но это не заставило Чурикову отказаться от мечты: третий экзамен, на сей раз в «Щепке», оказался успешным. Члены комиссии разглядели за своеобразной внешностью по-настоящему большой талант.

0_1 Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий» Фото: «Ленфильм» RIA_50680 С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом Фото: РИА Новости/Александр Лыскин RIA_432497 Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле» Фото: РИА Новости/Борис Кауфман RIA_781104 Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой Фото: РИА Новости 19660331_gaf_rg10_001 Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Фото: Global Look/Igor Gnevashev 20160726_gaf_rs67_011 На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство Фото: Global Look/Natalia Shakhanova 20120923_gaf_rt16_021 Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova 20101009_gaf_rt16_017 В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой» Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova RIA_1244057 Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком» Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIA_500011 Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д» RIA_2817966 Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Звезда родилась в «Ленкоме»

В кино Инна Чурикова начала сниматься еще во время учебы. Это были небольшие, как правило, комические эпизоды — например, в картине «Я шагаю по Москве» она сыграла роль девушки, выигравшей на конкурсе петуха в клетке. После училища Чурикова попыталась устроиться в Театр сатиры, но ей ответили отказом — вновь из-за «нетеатральной» внешности. В итоге молодую актрису распределили в Театр юного зрителя, где несколько лет она оставалась на ролях забавных зверюшек и бабок-ежек.

Талант опровергший природу Фото: Global Look Press/Russian Look

Автор цитаты Директор и художественный руководитель большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович — о том, какой была Инна Чурикова: «Меня поразил ее голос. Он настолько обволакивающий, мягкий. Я не такой ее представляла по фильмам, по спектаклям. Я помню, что мы разговаривали, как магнитом к ней что-то тянуло. Столько в ней было обаяния, какой-то внутренней теплоты. Она говорила с придыханием, тепло, по-доброму».

Всё изменилось в 1973 году, когда в ТЮЗе появился молодой режиссер Марк Захаров. Он сразу разглядел в Чуриковой большой талант и пригласил на главную роль в свой музыкальный спектакль «Тиль». В ходе подготовки спектакля коллеги Захарова не раз недоумевали из-за странного, по их мнению, выбора актрисы на главную роль. Но Марк Захаров в своем выборе не сомневался. И недаром: воплотив на сцене главную героиню и одновременно еще нескольких персонажей, Чурикова продемонстрировала всю глубину своего актерского дарования, по ходу действия рождая в зрителях всю палитру чувств — от смеха до подлинного трагизма.

Талант опровергший природу Фото: РИА Новости/Александр Лыскин

«Тиль» оглушительно прогремел не только по Москве, но и по всей стране. Инна Чурикова буквально проснулась знаменитой. На дарование молодой актрисы с нестандартной внешностью обратили внимание и критики, и режиссеры. Однако в том, что касается театра, Чурикова осталась верна Марку Захарову. Более 40 лет она прослужила в «Ленкоме», сыграв ведущие роли в таких постановках, как «Гамлет», «Чайка», «Женитьба» и многие другие. Последним ее спектаклем стала «Ложь во спасение» 2012 года по мотивам пьесы Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя». В последнее время Чурикова на сцену не выходила .

И смех, и слезы, и любовь

Экранная судьба Чуриковой с самого начала складывалась удачно. Конечно, и тут режиссеры не спешили давать ей серьезные драматические роли, но она сумела показать себя и в кратких комических эпизодах. А уж когда в сказке «Морозко» знаменитого Александра Роу она сыграла Марфушечку-душечку, избалованную дочку мачехи, то покорила всю страну. По слухам, на роль Марфуши режиссер собирался утвердить другую актрису, но Чурикова так залихватски колола зубами орехи на пробах, что Роу просто не смог устоять.

Талант опровергший природу Кадр из фильма «Морозко» Фото: Киностудия имени Горького

После выхода фильма критики расхваливали игру Чуриковой, а сама она, как признавалась потом, горько плакала. Увидев свою нескладную некрасивую героиню на экране, она окончательно уверилась в том, что с такой внешностью о любви и замужестве ей остается только мечтать.

Автор цитаты Заслуженная артистка России Юлия Рутберг — об уходе Инны Чуриковой: «Это горе для всего земного шара. Инна Михайловна во многом определяла русский кинематограф не только на родине, но и за рубежом. А в тандеме с Глебом Панфиловым, с которым они сделали такое количество фильмов, она была одной из визитных карточек русского искусства на огромном количестве кинофестивалей. При этом она еще была великой театральной актрисой, была примой Линкома столько лет. Инна Михайловна была золотым запасом нашей страны, и мне выпала честь ее очень давно знать и играть с ней в спектакле «Аудиенция». Поэтому я могу сказать, что из старшего поколения великих людей лучше партнерши на сцене у меня не было никогда».

Однако всё сложилось иначе. В 1967 году молодой режиссер Глеб Панфилов собирался снимать свой первый полнометражный фильм о Гражданской войне. На роль Тани Теткиной, санитарки колесящего по военным дорогам санитарного поезда, он искал актрису с нестандартной внешностью. Увидев Чурикову в телеспектакле, он долго искал ее, чтобы предложить актрисе главную роль. Чурикова согласилась. А во время съемок между ними начался роман. Их ничто не сдерживало: Панфилов был в разводе, Чурикова — не замужем. Так что уже через пару месяцев свиданий они стали жить вместе. Совместная работа оказалась успешной: фильм получил главный приз на международном фестивале в Локарно.

Талант опровергший природу Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

Три года спустя, в 1970-м, Панфилов и Чурикова официально заключили брак. Это случилось во время съемок фильма «Начало», где Чурикова тоже сыграла главную роль, точнее, сразу две — ткачихи Прасковьи Строгановой, артистки-любительницы, и Жанны д’Арк. В результате Чурикова стала актрисой 1970 года по опросу зрителей «Советского экрана» .

Впрочем, это была далеко не единственная награда Инны Чуриковой. Так, за роль в фильме «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского она была награждена «Серебряным львом» 34-го Берлинского кинофестиваля. А за главную роль в фильме «Васса» ей была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых. Она сумела доказать свое истинное величие как драматическая актриса, но это не мешало ей играть в совсем других картинах. Так, кинокомедия «Ширли-мырли» 1995 года — не в последнюю очередь благодаря таланту Чуриковой — стала воистину всенародно любимой, а ее восклицание «Простите меня, дуру грешную!» превратилось, как теперь говорят, в мем.

Талант опровергший природу Сцена из спектакля «Ложь во спасение» в постановке театра «Современник» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Свою любовь Инна Чурикова и Глеб Панфилов пронесли через всю жизнь. Их единственный сын Иван родился в 1978 году. Он окончил МГИМО, сейчас работает продюсером. Последние два спектакля с участием Инны Чуриковой — «Аквитанская львица» и «Ложь во спасение» — на сцене «Ленкома» поставил для жены именно Глеб Панфилов.

Автор цитаты Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о том, что церемония прощания с Инной Чуриковой состоится на сцене театра: «Невероятное горе, что ушла из жизни великая русская актриса, народная артистка СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Это важно, потому что эта актриса имела все высокие государственные звания, которые есть. И самое главное, что ее любил народ, что ее любил зритель. Горе, постигшее наш театр, постигшее Россию, весь театральный мир. Пусть земля ей будет пухом. Похороны назначены на вторник. Естественно, она должна уйти со сцены нашего театра. Так и будет».

Сегодня стало известно, что «Ленком» отменил спектакли в субботу, 14 января, и вторник, 17 января. Прощание с Инной Чуриковой пройдет на сцене родного театра.



Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой невосполнимой утратой для всех. Обращение президента к семье скончавшейся артистки опубликовано 14 января на сайте Кремля.