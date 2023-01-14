Инна Чурикова провела последние дни в больнице

Актриса Инна Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, артистку из дома забирала частная «скорая», чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.

Предположительно, среди диагнозов — внутритазовая гематома. Помимо этого у артистки было несколько хронических заболеваний, рассказал источник.

Как сообщил ранее 14 января директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре.

В июле 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По словам коллег артистки по спектаклю, ее ослепили прожекторы, из-за чего она упала и ударилась головой.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.

С 1975 по 2023 год работала в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».