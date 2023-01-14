Варшавер назвал смерть Чуриковой невероятным горем для театрального мира

Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой — это невероятное горе и большая утрата для России и всего театрального мира. Так прокомментировал «Известиям» уход актрисы директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Невероятное горе <...>. Ушла из жизни великая русская актриса, народная артистка СССР, полный кавалер [ордена] «За заслуги перед Отечеством». <...> Эта актриса имела все звания, которые есть, потому что она на самом деле этого стоила, она большая актриса. И самое главное, что ее любил народ, любил зритель», — сказал Варшавер.

Директор «Ленкома» рассказал, что зрители постоянно звонили в театр и спрашивали, когда их любимая актриса выйдет на сцену, чтобы попасть на спектакль с ее участием. Кончину артистки он назвал горем, «постигшим Россию, Москву и весь театральный мир».

«Естественно, она должна уйти со сцены нашего театра. Так и будет», — заключил Варшавер, говоря о похоронах Чуриковой.

О кончине артистки стало известно ранее в этот день, 14 января. Актриса умерла на 80-м году жизни. Похороны состоятся 17 января в театре «Ленком».

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».

Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».