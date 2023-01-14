В Минкультуры выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Министр культуры РФ Ольга Любимова в субботу, 14 января, выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.

«Ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране», — следует из правительственной телеграммы.

Любимова назвала Чурикову яркой, талантливой и харизматичной актрисой.

«Это невосполнимая утрата для миллионов людей, которые искренне любили ее творчество, для всей отечественной культуры. Перед болью потери бессильны любые слова. Прошу передать родным и близким Инны Михайловны мои искренние соболезнования. Светлая память», — добавила она.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» назвал смерть актрисы невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

О кончине артистки стало известно ранее в этот день. Актриса умерла на 80-м году жизни в больнице.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала в МТЮЗе, затем с 1975 по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».