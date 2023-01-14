Два тайника с боеприпасами обнаружены в Херсонской области

Полиция обнаружила два тайника с патронами и гранатами в Херсонской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Сотрудники полиции в Геническом районе Херсонской области выявили тайник с боеприпасами. В заброшенном доме села Червоное правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в этот же день в Каланчакском МО в одном из домовладений правоохранительные органы обнаружили складной нож, пневматический пистолет «SAS Макаров», 42 патрона различного калибра и 400 л спиртосодержащей жидкости.

В ведомстве отметили, что оружие, боеприпасы и алкоголь изъяты. Ведется дальнейшая проверка.

В регионе продолжается системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма.

Ранее, 12 января, в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили оружейный схрон для украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. В тайнике были гранатометы, патроны, в том числе для оружия иностранного производства, а также несколько пулеметов. Все боеприпасы, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте.

30 декабря в Херсонской области полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Тайник выявлен в ходе проверки оперативной информации и осмотра домовладения жителя села Большие Копани. Схрон с оружием находился в теплице, он был прикопан землей. По словам подозреваемого, оружие в марте ему оставил на хранение сотрудник полиции Украины.

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