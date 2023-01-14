Реклама
Прямой эфир
Мир
В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Происшествия
Два тайника с боеприпасами обнаружены в Херсонской области
Мир
В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
Происшествия
ВСУ обстреляли Тарасовку из РСЗО HIMARS
Мир
Япония намерена приобрести американские ракеты Tomahawk
Мир
FT узнала о планах Запада изменить политику РФ поставками оружия Киеву
Политика
Медведев указал на предательство Кисидой жертв Хиросимы и Нагасаки
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в шести областях страны
Недвижимость
Ипотека на частные дома в РФ побила очередной рекорд
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Кузбассе
Сюжет:

Два тайника с боеприпасами обнаружены в Херсонской области

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция обнаружила два тайника с патронами и гранатами в Херсонской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

«Сотрудники полиции в Геническом районе Херсонской области выявили тайник с боеприпасами. В заброшенном доме села Червоное правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в этот же день в Каланчакском МО в одном из домовладений правоохранительные органы обнаружили складной нож, пневматический пистолет «SAS Макаров», 42 патрона различного калибра и 400 л спиртосодержащей жидкости.

В ведомстве отметили, что оружие, боеприпасы и алкоголь изъяты. Ведется дальнейшая проверка.

В регионе продолжается системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма.

Ранее, 12 января, в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили оружейный схрон для украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. В тайнике были гранатометы, патроны, в том числе для оружия иностранного производства, а также несколько пулеметов. Все боеприпасы, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте.

30 декабря в Херсонской области полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Тайник выявлен в ходе проверки оперативной информации и осмотра домовладения жителя села Большие Копани. Схрон с оружием находился в теплице, он был прикопан землей. По словам подозреваемого, оружие в марте ему оставил на хранение сотрудник полиции Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023