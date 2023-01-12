Реклама
Прямой эфир
Мир
Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена
Мир
МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России
Мир
Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции
Мир
Пушилин назвал дешевым спектаклем материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре»
Мир
Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву
Недвижимость
В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку
Спорт
Овечкин вышел на 59-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
США и Япония подпишут новые соглашения о сотрудничестве в области ВПК
Армия
В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов
Мир
Штормовой ветер обрушился на Анталью
Мир
Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами
Сюжет:

В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили оружейный схрон для украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. Об этом 12 января сообщил источник «РИА Новости».

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

«МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в тайнике были гранатометы, патроны, в том числе для оружия иностранного производства, а также несколько пулеметов.

Все боеприпасы, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте. В настоящий момент разыскиваются все причастные к организации схрона.

В конце прошлого года в пригороде Луганска российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов, в котором находились противотанковая управляемая ракета, гранатометы РПГ и более 100 тыс. патронов разного калибра.

Также там находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

Также в декабре в ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ.

Сообщалось, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью диверсантов были взрывы в одном из населенных пунктов ЛНР в период новогодних праздников, что могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в стране будут выносить приговоры вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсиям и их финансирование.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023