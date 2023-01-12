В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов

В Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили оружейный схрон для украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. Об этом 12 января сообщил источник «РИА Новости».

«МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в тайнике были гранатометы, патроны, в том числе для оружия иностранного производства, а также несколько пулеметов.

Все боеприпасы, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте. В настоящий момент разыскиваются все причастные к организации схрона.

В конце прошлого года в пригороде Луганска российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов, в котором находились противотанковая управляемая ракета, гранатометы РПГ и более 100 тыс. патронов разного калибра.

Также там находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

Также в декабре в ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ.

Сообщалось, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью диверсантов были взрывы в одном из населенных пунктов ЛНР в период новогодних праздников, что могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в стране будут выносить приговоры вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсиям и их финансирование.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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