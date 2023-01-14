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Бестемьянова поддержала Валиеву после оправдания РУСАДА

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова: Валиева так окрепла и выросла, что стала просто бойцом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в пятницу, 13 января, в разговоре с «Известиями» поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая обвинялась в употреблении допинга.

«Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и всё это уже мышиная возня. Было и так понятно, что Камила — неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом», –— прокомментировала Наталья.

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Олимпийская чемпионка считает, что необходимо дождаться окончательных результатов и после этого оценивать последствия. Однако Наталья Бестемьянова надеется на сохранение карьеры Валиевой.

Скандал из-за допинг-теста на Олимпийских играх в Пекине вокруг 15-летней фигуристки Валиевой разгорелся после того, как аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Стокгольме 9 февраля 2022 года сообщила, что в тесте, сданном 25 декабря, обнаружены следы препарата, запрещенного правилами. Девушка была временно отстранена от соревнований, однако решение было успешно оспорено.

За два дня до этого, 7 февраля, сборная Олимпийского комитета России по фигурному катанию с Валиевой в составе заняла первое место в командном турнире. Камила выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 балла в произвольной. Церемония награждения была перенесена с 7 февраля на день, а позже — на неопределенный срок.

14 февраля CAS отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил россиянку до личных соревнований на Олимпийских играх.

17 февраля CAS опубликовал документ по делу россиянки, в котором допустил, что препарат мог попасть в организм Валиевой случайно, так как дедушка спортсменки принимает лекарство с таким веществом в составе. Употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

27 октября 2022 года МОК призвал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнародовать информацию по делу Валиевой. При этом до этого Российское антидопинговое агентство заявило, что не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой в целях защиты ее как члена команды ОКР.

В пятницу, 13 января 2023 года, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало на своем сайте информацию о том, что РУСАДА оправдало фигуристку Камилу Валиеву. Помимо этого, дисциплинарный комитет не наложил на Валиеву никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы.

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