Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву

Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) в пятницу, 13 января.

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что его дисциплинарный трибунал вынес решение по делу фигуристки Олимпийского комитета России (ОКР) Камилы Валиевой. Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности», — говорится в сообщении на сайте.

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