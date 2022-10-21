Реклама
Прямой эфир
Мир
Литва выделила €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией
Спорт
РУСАДА не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой
Происшествия
В Белгородской области предприятие загорелось из-за попадания снаряда
Мир
Начался ремонт трассы между Запорожской областью и Крымом
Мир
Опрос показал нежелание более половины британцев возвращения Бориса Джонсона
Мир
Посол ЛНР указал на возможные провокации при визите международной миссии на КГЭС
Мир
Глава Пентагона пообещал министру обороны Украины продолжать оказание помощи
Мир
Лидер палаты общин Мордонт заявила о выдвижении на пост премьера Британии
Мир
Бывший вице-президент США отказался голосовать за Трампа на выборах 2024 года
Мир
Секретарь СНБО призвал искоренить русский язык на Украине
Общество
На станции «Кленовый бульвар» БКЛ завершается установка зеркальных панелей
Общество
В Москве создадут не менее 20 технопарков

РУСАДА не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дата слушания, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой обнародованы не будут. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в своем Telegram-канале.

Личное сомнение: попадут ли наши спортсмены на Игры-2024
Бывший функционер МОКа озвучил позицию антироссийского лобби в олимпийском движении

«В целях защиты интересов спортсменки-фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что не намерены озвучивать никакие детали по делу фигуристки. РУСАДА строго соблюдает принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимает во внимание характер и обстоятельства дела.

В сентябре сообщалось, что РУСАДА завершило расследование допингового дела Валиевой, и его должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК).

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022