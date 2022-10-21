РУСАДА не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой

Дата слушания, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой обнародованы не будут. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в своем Telegram-канале.

«В целях защиты интересов спортсменки-фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что не намерены озвучивать никакие детали по делу фигуристки. РУСАДА строго соблюдает принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимает во внимание характер и обстоятельства дела.

В сентябре сообщалось, что РУСАДА завершило расследование допингового дела Валиевой, и его должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК).

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.