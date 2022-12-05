Допрыгалась: Валиева вернула четверной и выиграла первый чемпионат по прыжкам

В Санкт-Петербурге 4 декабря произошло историческое событие: стали известны имена первых в истории чемпионов России по прыжкам. Фигурное катание традиционно включало в себя комплекс прыжковых элементов и общей эстетики проката. Но эксперимент с прыжковыми турнирами на коммерческих стартах в итоге оформился в нечто большее: теперь у нас проводят отдельные соревнования по техническим элементам высокой трудности. Развязка на первом же чемпионате получалась по-настоящему шекспировской. У женщин победила Камила Валиева, наконец-то вернувшая себе четверной тулуп, а у мужчин — Григорий Фёдоров, попасть на турнир которому помогли обстоятельства.

Отмена квалификации

После того как в России случился бум четверных прыжков у женщин, многие стали думать над тем, чтобы оформить прыжковые баталии в отдельные старты. Прототипом таких соревнований были «битвы прыжков» в конце показательных выступлений или на ледовых шоу. После того, как завершался последний номер программы, лучшие мастера квадов по очереди выходили на лед и показывали, что могут. Но всё это было скорее ребячеством, нежели реальным спортом. Впервые идея прыжкового турнира, о которой давно грезили фанаты, реализовалась на Кубке Первого канала полтора года назад — в этом Федерации фигурного катания России помогла пандемия коронавируса. Было необходимо придумать российским спортсменам компенсационные старты вместо отмененных международных. И раз турнир был коммерческим, на нем были возможны эксперименты — и таким экспериментом стал прыжковый турнир. Первую попытку признали удачной и повторили спустя год уже с рядом изменений.

Теперь же прыжковый турнир оформляется в отдельный полноценный старт с официальным статусом: чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. Прошел он в два дня — первый был отдан отборочному турниру и жеребьевке, во второй прошли командные соревнования и личные финалы. Отборочный старт ввели для того, чтобы всех участников можно было распределить по турнирной сетке. Однако у женщин ряд спортсменок снялись с личных соревнований. В их числе были Софья Самоделкина и Елизавета Туктамышева — фигуристки решили сконцентрироваться на командном зачете. Поэтому ввиду сокращения желающих девушкам отбор отменили, а вот мужчинам нужно было побороться за то, чтобы выступать в главный день. Среди тех, кто проходил через квалификацию, был и будущий чемпион — Григорий Фёдоров. Ученик Светланы Соколовской из московского ЦСКА вообще попал на прыжковый ЧР по воле случая, когда травму получил его партнер по команде Марк Кондратюк.

Неожиданный чемпион

Сказать, что Фёдоров здорово подменил Кондратюка — не сказать ничего. Григорию не было равных как в субботу, так и в воскресенье. Фигурист мастерски владеет четверным лутцем, а это самый «дорогой» прыжок в фигурном катании, не считая четверного акселя, который на планете есть пока у одного человека — Ильи Малинина. Так что среди простых смертных владение лутцем в четыре оборота — верх техники. Конечно, пробовал этот прыжок не только Григорий, но показать стабильность, как у спортсмена ЦСКА, никто так и не сумел. Другой нюанс, что были фигуристы, показывающие стабильные четверные разного толка — от тулупа до риттбергера. Многие считают, что исполнить сразу несколько разных квадов сложнее, чем пусть сложнейший, но одинаковый лутц. Тем не менее система соревнований устроена так, что выгодно было делать именно самый «дорогой» прыжок, чем и пользовался Фёдоров.

Иронизировал над ситуацией даже сам чемпион.

— Идея вообще топчик. Лутц прыгнуть — и всё. Сегодня прыгнул его шесть из шести. Вчера четыре из четырех, — рассказал он журналисту «Известий».

У девушек чемпионкой стала Камила Валиева. Олимпийская чемпионка — безусловно талантливая фигуристка, но после Игр в Пекине ей не давался четверной тулуп. Но она вовремя смогла вернуть себе прыжок непосредственно перед началом этих соревнований и уверенно показала владение элементом в Санкт-Петербурге, за счет чего победила в полуфинале фаворитку Софью Акатьеву и в финале ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву.

— Я просто делала всё, что могла — это тулупы, — рассказала позже 16-летняя фигуристка. — А так волнение, конечно, чувствовалось, это же соревнования, подстегивает. Побеждать, конечно, приятно.

В полуфинале с Акатьевой обе девушки показывали тулупы — самые базовые из всех четверных. Сложный четверной лутц пробовала только Алиса Двоеглазова, бронзовый призер турнира.

В финале у Муравьевой был аксель в три с половиной оборота, он котируется еще меньше, чем четверной тулуп. Правда, Муравьева затем отыгралась у Валиевой в командном старте — «Ангелы Плющенко» были сильнее подопечных как Этери Тутберидзе, так и Алексея Мишина, за что и получили заслуженные пять миллионов рублей. У спортсменов Тутберидзе — три миллиона, у команды Мишина — два. Чемпионы в личном старте Валиева и Федоров выиграли по миллиону. Изначально была идея провести между ними суперфинал и наконец-то выяснить, кто же сильнее: мужчина или женщина. Однако Григорий отказался бороться с Камилой и решил подарить девушке цветы.