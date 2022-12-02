Школа года: команды Плющенко, Мишина и Тутберидзе разыграют 10 млн

В начале сезона Федерация фигурного катания на коньках России анонсировала несколько новых турниров. Один из них — чемпионат страны по прыжкам. В предыдущие два года соревнование проводилось в рамках Кубка Первого канала, но сейчас выросло в самостоятельное состязание. В нем будет и личное, и командное первенство, а главное — соперничество трех команд с известными капитанами Алексеем Мишиным, Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

Командные разборки

В воскресенье, 4 декабря, зрители сначала увидят командный турнир. В нем будет пять раундов, а первыми на лед выйдут спортивные пары. Им нужно будет показать подкрутку, два разных выброса и один сольный прыжок. Известно, что Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят за команду «Хрустального» — вице-чемпионы Олимпиады и тренируются у Этери Тутберидзе. Еще здесь заявлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Но в чьих командах они окажутся, станет известно только на официальной жеребьевке. Есть информация, что Бойкова и Козловский готовят к турниру четверную подкрутку, Тарасова и Морозов тоже ее тренируют — интересно, будут ли дуэты выполнять этот элемент на турнире.

В остальных четырех раундах будут соревноваться одиночники. Капитан команды назначает исполнителя на каждый из них. Во втором раунде один из спортсменов исполнит сольный тройной прыжок, затем нужно будет сделать квад, каскад из трех прыжков и из пяти, включая ойлер. В каждом раунде будет по две попытки, причем элементы могут быть как разными, так и одинаковыми — здесь важна стратегия. Оцениваться прыжки будут по системе, принятой Международным союзом конькобежцев.

— Мне кажется, вариант с битвой команд тренеров очень интересен, — прокомментировала «Известиям» новый формат соревнований бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова. — Негласно школы соревнуются друг с другом. Будет любопытно узнать, чей же штаб все-таки победит. Считаю, что эти соревнования нужно продолжать и, может быть, делать что-то похожее не раз в год, а два. Это будет привлекать внимание зрителей, и таким образом фигурное катание станет еще популярнее.

Основы команд известны. Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова, Камила Валиева и Софья Акатьева представят команду Тутберидзе. Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина и Никита Сарновский выступят за команду Плющенко. Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко и Михаил Коляда поборются в команде Мишина. Отметим, что в списке есть и юниоры — это разрешено правилами: к участию допускаются спортсмены 2009 года и старше.

Это неполные составы — будут еще и так называемые «легионеры» из других спортивных школ. Свое участие подтвердили Петр Гуменник и Артем Ковалев, причем Гуменник уже даже делился в соцсетях тем, как он тренирует каскады из риттбергеров. Но в прыжковом турнире не будет Аделии Петросян, еще одной ученицы Тутберидзе. Фигуристка получила травму, снялась с последнего российского этапа «Гран-при» и не приедет и в Санкт-Петербург. Не будет в Северной столице и Александры Трусовой — как говорят, по личным причинам. Вероятно, не станет участвовать и Марк Кондратюк — он восстанавливается после травмы спины.

Уникальные элементы

Личное первенство пройдет сразу после командного. Правда, это касается только тех, кто принимает участие в командном турнире или является членом сборной России. Остальным придется поучаствовать в предварительном этапе. В соревновании будет применена система плей-офф, где в каждом туре два спортсмена будут соревноваться друг против друга и исполнять два сольных прыжка на выбор.

Фигуристы, которые хотят посоревноваться в личном турнире, должны соответствовать некоторым критериям. Одиночницам нужно владеть либо тройным акселем, либо одним из четверных прыжков, одиночникам — двумя разными квадами. Все элементы должны быть исполнены хотя бы раз на соревнованиях с положительной надбавкой. А если спортсмен хочет выступить в личном первенстве и был приглашен в какую-либо из команд, он обязан выступить в первой части турнира.

— Для меня эта идея очень интересна, очень нравится, — сказала двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова. — Обычно мы видим программы целиком, но есть фигуристы, делающие уникальные элементы, которые просто нельзя вставлять в программу. Круто, что спортсмены могут их показать.

Действительно, фигуристы могут продемонстрировать уникальные элементы — в прошлом году Марк Кондратюк выполнил каскад четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Возможно, либо повторение такого элемента, либо его усовершенствование. Кто-то может замахнуться даже на пятерной — почему нет, если это не совсем официальное соревнование, а, скорее, шоу, где можно совершить невероятное? Да еще и получить денежный приз — в общей сложности, будет разыгрываться 10 млн рублей.