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Шансы на льду: закончит ли Анна Щербакова свою официальную карьеру

Олимпийская чемпионка пропускает главный старт года ради участия в коммерческом шоу
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, который состоится 20–25 декабря. В эти даты она будет выступать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Эксперты не исключают, что на официальных соревнованиях спортсменку мы больше не увидим — скорее всего, она пойдет по пути Алины Загитовой и Евгении Медведевой и отдаст приоритет коммерческим проектам. «Известия» разбирались, насколько такой сценарий реален и почему российские фигуристки всё чаще заканчивают карьеру, будучи очень молодыми.

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Стадии принятия

Приоритет, который Анна Щербакова отдала коммерческому шоу в ущерб официальным стартам, — не сенсация. Она намекала на это еще в марте 2022 года, когда у российских спортсменов отняли возможность выступать на международном уровне. «В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока не только у меня есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет в будущем, буду смотреть по ситуации», — говорила Щербакова СМИ после Кубка Первого канала.

Правда, позднее олимпийская чемпионка заявила, что продолжит официальные выступления. «Я продолжаю кататься, у меня есть цель двигаться дальше. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня», — подчеркнула она.

Шансы на льду
Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Но в августе фигуристка перенесла операцию на колене, не заявилась на этапы Гран-при России, а затем и на чемпионат страны. Хоть сама спортсменка официальных заявлений не делала, очевидно, что в этом сезоне Анну на официальных стартах болельщики не увидят.

— Анны будет не хватать на чемпионате России, — подчеркнула «Известиям» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — С другой стороны, олимпийская чемпионка имеет право пропустить постолимпийский сезон. В этом нет ничего страшного.

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Понятный маршрут

Анна Щербакова не первая олимпийская чемпионка, которая пропускает сезон после Олимпиады. До нее похожим путем прошла Аделина Сотникова. После победы на Олимпиаде-2014 в Сочи она взяла паузу в выступлениях. Через год попробовала вернуться — участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16 (не очень удачно), меняла тренера (ушла от Елены Буяновой и какое-то время тренировалась у Евгения Плющенко) и в итоге отдала приоритет коммерческим проектам. В частности, приняла участие в шоу «Ледниковый период» и выиграла его в паре с актером Александром Соколовским.

Параллельно фигуристка занималась бизнесом — открыла свой салон красоты. А впоследствии стала тренером — работает с юными фигуристами в собственной школе. О завершении карьеры она заявила в 2020 году, хотя фактически это произошло намного раньше.

Похожий сценарий реализовали и другие выдающиеся фигуристки, добившиеся успеха на Олимпийских играх, — Алина Загитова и Евгения Медведева. Олимпийская чемпионка-2018 Загитова после победы на Играх каталась еще 1,5 сезона и выиграла чемпионат мира в 2019 году. Однако после неудачи в финале Гран-при ISU в 2019 году Алина взяла паузу в карьере, которая длится по сей день.

Шансы на льду
Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Алина Загитова

Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Алина Загитова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

О завершении официальных выступлений Загитова не объявляла, но уже давно занимается другими делами: учится в университете, работает ведущей на Первом канале и побывала на Олимпиаде в Пекине в качестве корреспондента.

Евгения Медведева продержалась чуть дольше — она участвовала в контрольных прокатах в 2020 году и заявлялась на этапы Кубка России, но в итоге так на них и не выступила. А ее последний официальный выход на лед случился в 2019 году, когда она показала короткую программу на чемпионате России. С тех пор Евгения активна лишь в медийном пространстве — участвует в коммерческих проектах, в том числе в «Ледниковом периоде», комментирует соревнования по фигурному катанию. Официального объявления о завершении карьеры она так и не сделала, хотя много раз в интервью косвенно намекала, что де-факто она закончила.

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В поисках смысла

Не все спортсменки после побед на главных стартах перестают соревноваться. В нашем фигурном катании есть пример спортивного долголетия — Елизавета Туктамышева. «Императрице», двукратной чемпионке мира (2015 и 2021) и Европы (2015) скоро исполнится 26 лет, а она всё еще в строю — и даже готовится исполнить первый в карьере четверной прыжок на соревнованиях.

— Мне нравится моя команда, я вижу, что они заинтересованы меня тренировать и тоже не хотят, чтобы я заканчивала. Поэтому [сложилась] такая гармоничная атмосфера, да и здоровье позволяет. Почему бы не продолжать кататься? — так Елизавета объяснила «Известиям», почему до сих пор остается в большом спорте.

Вероятно, у Анны Щербаковой нет такой сильной мотивации. Главная цель — олимпийское золото — достигнута. Еще одной целью могло бы стать завоевание всех четырех титулов неофициального «Большого шлема» в фигурном катании. На данный момент единственная спортсменка, которая собрала победы на чемпионатах мира, Европы, Олимпиаде и Гран-при ISU, — Алина Загитова.

Шансы на льду
Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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У Щербаковой есть золото Олимпиады и чемпионата мира, но нет побед на чемпионате Европы и Гран-при ISU. Повторить успех Загитовой было бы серьезной мотивацией, если бы российские спортсменки имели возможность ездить на международные соревнования. Но сейчас это невозможно. А когда нас вернут на турниры ISU — загадка для всех. Вот и выходит, что большого смысла продолжать кататься у Анны Щербаковой нет.

— Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам, — отметил «Известиям» призер Олимпийский игр, заслуженный тренер России Александр Жулин. — Все-таки она добилась высшего достижения в фигурном катании, выиграла Игры в Пекине. Где ей теперь брать мотивацию, чтобы выдерживать жесткую конкуренцию даже на внутреннем уровне? Тем более она яркая девочка. Ей хватает предложений по разным интересным проектам, где она может проявить себя в новой роли.

По мнению Александру Жулина, Щербакова неофициально завершит карьеру и пойдет по пути Алины Загитовой и Евгении Медведевой — отдаст приоритет коммерческим стартам и медийным проектам.

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