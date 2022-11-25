Фигуры катания: кто победит на последнем этапе «Гран-при России»

Серия российских Гран-при завершается этапом в Перми. Со следующей недели — только соревнования, в которых будет принимать участие основная часть сборной страны. В третью столицу отечественного фигурного катания приедут чемпионы мира Елизавета Туктамышева и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко. Для всех них Пермь — второй этап, а на кону — полмиллиона рублей и отбор в финал серии.

Битва тройных акселей

Туктамышева в Москве обыграла юниорок Софью Акатьеву и Софью Муравьеву, тренирующихся под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, хотя выступила неидеально. Самой грубой ошибкой в произвольной программе стало падение с тройного флипа. Из недочетов поменьше — «бабочка» на втором прыжке в каскаде тройной лутц + тройной тулуп и потерянные уровни на вращениях и дорожках шагов. После своего первого этапа Елизавета говорила, что хочет немного усилить прыжковый контент в произвольной — делать с одним из трикселей секвенцию с двойным акселем. Четверного пока не будет — его чемпионка мира хочет опробовать на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

— Очень понравилось выступление Туктамышевой в Москве, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин. — Я восхищен девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне того, что вообще сейчас происходит в женском одиночном катании. Она блистательно откаталась. Два тройных акселя, было одно падение. Преклоняюсь перед Лизой и ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Это очень крутые люди, побольше бы таких.

Бороться с Туктамышевой будет та же Софья Муравьева, график которой сдвинулся из-за травмы. Второй прямой конкуренткой должна была стал Аделия Петросян, но еще одна ученица Тутберидзе была вынуждена сняться из-за повреждения. Обидно, учитывая, что Аделия выиграла этап в Сочи, впервые в карьере прыгнув в короткой тройной аксель, а в произвольной попытавшись исполнить несколько четверных, включая риттбергер.

Кроме этих трех девушек в Перми заявлены бронзовый призер этапа в Казани Ксения Синицына и обладательница четвертого места в Самаре Анна Фролова.

В парах — снова две разминки. Безоговорочными фаворитами будут чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые легко выиграли в Москве. Конечно, всегда важно помнить, что даже лидеры могут ошибаться. И практически всегда есть кому их обойти в случае оплошностей. Рискнут это сделать Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Вторые, кстати, выступают и на юниорских этапах, и на взрослых, так что нагрузка у них большая.

Конкуренция у одиночников

В соревнованиях танцевальных дуэтов большой интриги не ожидается, хотя и там набралось большое количество участников. Ученики Александра Жулина Софья Тютюнина/Андрей Багин неожиданно резво провели первый старт в своей совместной карьере. Фигуристы выиграли серебро на четвертом этапе Гран-при. В Перми они будут явными лидерами — все остальные топ-танцоры уже откатались.

Попробовать навязать конкуренцию попробует бывший партнер Тютюниной Василий Шустицкий, соревнующийся теперь с Александрой Кравченко. В целом же места на пьедестале вакантны и занять их может практически любой из заявившихся дуэтов.

Одиночники в этот раз могут похвастаться высокой конкуренцией в своем виде. Евгений Семененко вроде бы восстановился после травм и уже запрыгал четверные. В Москве он проиграл Петру Гуменнику, но практически сделал три квада в произвольной. Заходил и на два четверных в короткой, но на одном из прыжков допустил «бабочку».

— Женю Семененко я благодарил за возвращение, — признался «Известиям» олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — У него был эпизод с падением на шоу в Питере, потом еще одна сложная травма. И вот, пожалуйста, пример. Мы видели контрольные прокаты без четверных. Сейчас почти получились три квада в произвольной. Окей, один сальхов он смазал. Но видно ведь, куда он движется. Про других такого сказать не могу.

Макару Игнатову важно хорошо откататься в Перми — на четвертом этапе у него мало что получилось, особенно в произвольной программе. Но и соперники, кроме Семененко, у него не слабые. Алексей Ерохов был серебряным призером этапа в Сочи, Артем Ковалев стал там же пятым. Илье Яблокову в Москве не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до бронзы — он четвертый. Матвей Ветлугин из группы Мишина остался неделю назад в Самаре пятым. Соревнования мужчин интересны тем, что там нет явного лидера, — любой из перечисленных может оказаться в итоге в тройке. Предыдущее этапы как раз это и показали.

Сразу после завершения шестого этапа фигуристы поедут в Санкт-Петербург соревноваться на чемпионате России по прыжкам. Потом — уже основной чемпионат страны в конце декабря. А во второй половине сезона состоятся Кубок Первого канала, турнир по шоу-программам и финал «Гран-при России».