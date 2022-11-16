«Было бы круто войти в тройку на первенстве России»

Фигуристка Елизавета Туктамышева в середине ноября наконец-то начала выступления в серии российских Гран-при. Да еще как — выиграла этап в Москве, заняв первое место в короткой и произвольной программах. После своей победы чемпионка мира осталась в столице и поучаствовала в съемках для шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое пройдет в новогодние праздники. Сразу после возвращения в Санкт-Петербург Елизавета пообщалась с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом». Она рассказала о прошедшем турнире и жесткой конкуренции, усложнении контента (не только четверными прыжками) и надежде на возвращение в международные старты.

«Есть одна игра, которую люблю, — она прекрасно помогает»

— Насколько победа на Гран-при служит для тебя мотивацией?

— Любая победа — прекрасная мотивация. А на Гран-при — особенно. Победа ценна тогда, когда есть хорошие соперницы. Поэтому при высокой конкуренции это мотивирует меня работать дальше.

— Как тебе слова Евгения Плющенко, который назвал тебя юной фигуристкой? Он сам до 31 года катался.

— (Смеется.) Жизнь покажет, до скольки я буду кататься. Но юной меня уже мало кто называет. Услышать такое — это что-то новое.

— Алексей Мишин сравнил работу с тобой с супом — если суп не помешивать, то он пригорит. О чем конкретно говорил тренер?

— Мне кажется, он больше говорил про подход. Со мной где-то нельзя слишком жестко, заставлять меня. Нужно постоянно наблюдать, помешивать, как с супом. И добавлять какую-то перчинку, какие-то нюансы, чтобы не останавливаться на одном месте и двигаться вперед. И это мы оба понимаем.

— Ты говорила, что у тебя было разное настроение в этом сезоне. Что помогает отвлечься?

— PlayStation, есть одна игра, которую люблю, она прекрасно помогает. Плюс фильмы, сериалы и времяпрепровождение с близкими прекрасно отвлекают, поднимают настроение. Это всегда смешно и весело.

— Не было никогда эмоционального выгорания?

— Пока не замечала. Может, и было, но я не акцентировала внимание. Я стараюсь тщательно соблюдать баланс работы и отдыха. Когда чувствую, что организм уже ослаб и ему нужен отдых, он сам мне об этом говорит. Если я немножко заболеваю — сама беру небольшой перерыв и восстанавливаюсь. Понимаю, что если не сейчас, то потом может быть только хуже.

— В новогодние праздники ты будешь участвовать в двух ледовых шоу в разных городах. Как ты на такое согласилась?

— Я решила попробовать и посмотреть, как это воспримет мой организм. Если честно, сама немного переживаю по поводу такого графика. У меня никогда такого не было, чтобы я работала в подобном темпе без выходных. Я никогда не каталась в сказках, для меня это всё новое. Доля волнения присутствует. Когда я разберусь с двумя шоу и выучу их, будет полегче, более упорядоченно. Это облегчит мне жизнь. Главное, выдержать всё это с хорошим иммунитетом. Это единственное, за что я переживаю.

— Где будешь искать время для подготовки и к соревнованиям, и к шоу?

— Попытаюсь найти время, надеюсь, что получится. Придется хорошо работать головой, чтобы за короткий срок выучить несколько сказок. Короткий срок — это несколько дней, другого варианта у меня нет. Поэтому буду учить так: записывать видео, пытаться поработать по максимуму.

— Сколько времени сейчас уходит на отработку какого-нибудь показательного номера?

— Shallow — один из самых простых номеров, красивых и удачных. Мы его ставили с Ильей Авербухом, были на одной волне, всё заняло час-полтора. Потом я его просто накатывала. Лирику всегда легче ставить, потому что ты ее чувствуешь. А такие танцевальные, динамичные, яркие номера, как Destination или Toxic, — подольше, потому что там надо делать акценты, растанцовки, какие-то фишки придумывать. На это может уйти больше времени, несколько дней даже.

«Со мной это так не работает»

— В Москве ты говорила, что болеешь за японку Маи Михару на Гран-при в Шеффилде. Потом вы обе выиграли.

— Это очень удачное стечение обстоятельств.

— Призеров того турнира спрашивали про их любимых фигуристок, и они все назвали тебя.

— Что-то такое видела, но не думала, что все так сказали. Это очень приятно. Рада, что у фигуристок я вызываю такие эмоции. Это стоит многого. Когда ты слышишь такое от болельщиков — это одно. Когда о тебе говорят такие положительные слова твои соперницы — это просто прекрасно. Мне очень приятно слышать такое. Я тоже с уважением отношусь к каждому спортсмену. Все три девочки прекрасно откатали. Респект им всем!

— Это тоже может тебя мотивировать?

— Да, конечно, когда ты понимаешь, что проделанный тобой путь может помочь кому-то — это тоже мотивация. Такие положительные эмоции, энергетика. Но только ради этого сложно оставаться в спорте. Так что это часть мотивации.

— Стала ли поддержка болельщиков сильнее в последнее время?

— Поддержка потрясающая. Сейчас выступать на соревнованиях — один сплошной кайф. Болельщики очень тепло встречают.

— Фанаты еще делают забавные плакаты. В Москве был синий баннер «Лиза, кайфуй!»

— Да? (Улыбается.)

— На Rostelecom Cup болельщик как-то оставил свой номер телефона и предложил позвонить ему. Есть ли вообще шанс, что тебе кто-то напишет и позовет встретиться, а ты согласишься?

— Да-да, помню такое (смеется). Но со мной это так не работает. Для меня важно раскрыть свой характер, чтобы знали меня не как фигуристку, а как человека. А если мне пишут, то как спортсменке.

«Эмоции были холодными, я бы так сказала»

— Следующие соревнования у тебя в Перми. Там будут какие-то изменения в программах?

— Пока точно не могу сказать, маленький промежуток времени до второго этапа. Я еще не выходила на лед, так как только в понедельник вернулась из Москвы, были еще дела (интервью записывалось во вторник. — «Известия»). Не знаю, какое у меня будет состояние. Желание сделать что-то новое есть.

— У тебя на этапах получилась самая жесткая конкуренция. Тебе лучше, когда пожестче или поспокойнее?

— Я такой человек, который всегда поспокойнее любит, не жесткий (смеется). Это всегда интересно, но больше ответственности и волнения. Чем спокойнее, тем лучше.

— Как ты себя чувствовала после короткой программы в Москве, когда у вас с Соней Акатьевой и Соней Муравьевой был небольшой разрыв по баллам?

— Не было эйфории, потому что я понимала, что у нас плюс-минус одинаковые баллы. На Гран-при не даются малые медали, как на чемпионатах мира. Поэтому это был просто проходной этап. Главное — откатать произвольную. Эмоции были холодными, я бы так сказала.

— В произвольной ты сейчас вернулась к каскаду тройной лутц + тройной тулуп. Но теперь по базе с этим каскадом программа стоит чуть дороже, чем раньше с секвенцией. Оправдан ли риск?

— Я планирую немного изменить каскад с тройным акселем, делать с ним секвенцию — будет тройной аксель с двойным акселем. И добавить каскад тройной лутц + тройной тулуп. Тогда это будет самый оптимальный вариант. Так будет чуть больше баллов. Что сложнее: каскад с двойным тулупом или секвенция? Мне без разницы, для меня это не так сложно.

«Травмы просто так редко появляются»

— Чувствуешь ли, что этот сезон должен быть твоим? Постолимпийские годы традиционно такими получаются.

— Нет, об этом не думала. Без международных соревнований это немножко другой сезон. Мой или нет — это мы узнаем чуть позже. Пока я не поняла. Нахожусь в неплохой форме, которую стараюсь поддерживать из года в год.

— Веришь, что россиян в обозримом будущем допустят до международных стартов?

— Надеюсь, что да. Надежда умирает последней, всегда хочется надеяться именно на хорошее.

— Твои выступления как-то зависят от того, допустят или нет?

— Какой-то процент точно зависит.

— Есть желание удачно выступить на чемпионате России и войти в тройку? Давно не было призовых мест на этом турнире.

— Призовое место на главном старте в сезоне — это то, к чему ты стремишься. Было бы круто, естественно.

— Ты готовишь четверной к прыжковому турниру. Есть ли желание сделать его именно в соревновательной программе?

— Конечно, будем работать. Шансы, что это может случиться в нынешнем сезоне, есть. Но мне надо сначала выйти на лед и начать опять прыгать. Прошла целая неделя без тренировок четверного, поэтому надо сейчас понять, в какой он кондиции.

— За сколько времени удалось восстановить четверной?

— Временами я его тренировала. Когда-то получался, когда-то нет. Это больше зависит от моего эмоционального состояния. Непонимание, что делать, когда нет четкого ощущения в этом прыжке, сбивает тебя. От этого возникает небольшой страх, потому что это как будто в бездну прыгнуть. Когда в какой-то момент появляются правильное ощущение и понимание, как этот прыжок работает, я могу восстановить четверной буквально за несколько дней. Больше не страшно. В последний раз получилось так: я недельку прыгала его постоянно, этого хватило.

— От чего вообще может зависеть правильное эмоциональное состояние?

— Если бы я знала, я бы чаще прыгала четверной (смеется). Нужно просто потихоньку делать. У меня есть боязнь травмы, потому что этот элемент не напрыган. Когда я начинаю после долгого перерыва делать четверной, у меня в теле появляются новые зажатости. Угроза травмы увеличивается, а это вызывает страх. Перебороть всё это можно только постепенно, нужно продолжать вкручиваться в четверной тулуп. Тогда в какой-то момент ты уже ловишь это ощущение.

— В начале сезона ты как раз говорила, что у тебя была небольшая травма. Это из-за четверного?

— Она то появляется, то уходит. Эта травма где-то внутри стопы, непонятно, от чего зависит. Может быть, да, от четверного, когда в начале сезона решила его восстанавливать и переходить на прыжок с левой ноги. Точно это из-за тулупа, а не других элементов. Травма неопасная, просто неприятная, ноющая. Она проходит, поэтому всё в порядке.

— Когда есть какая-то травма или болезнь, как ты успокаиваешь себя?

— Просто говорю себе, что так было нужно. Травмы просто так редко появляются. Значит, надо отдохнуть. Я принимаю это и спокойно восстанавливаюсь. Болею я не так часто, а это время использую как раз для восстановления, отдыха. Особенно не переживаю.

— Несколько вопросов от болельщиков. Что за шампунь тебе все-таки кинули на лед, о котором ты говорила в интервью Максиму Транькову?

— Это какая-то достаточно популярная фирма. Раньше я пользовалась, но брала, видимо, шампунь не для своего типа волос. А тут для всех типов, увлажняющий, придает сияние — как-то так удачно подошел. Волосы мягкие, блестящие, я даже подруге дала попробовать. И тоже очень понравился.

— Ты говорила, что в Питере нужно сходить в бар. Посоветуешь какой-то конкретно?

— На самом деле нет, я совсем не хожу. Если с кем-то встречаюсь, иду в хороший ресторан, чтобы провести уютный вечер. Есть один бар на Литейном проспекте, о котором я наслышана, но сама в нем не была.

— Какой ресторан тогда стоит посетить?

— Самый лучший ресторан — тот, который рядом с домом, не надо далеко идти (смеется). Чаще всего мы ходим в одно заведение с итальянской кухней.

— Все переживают, как там поживает Коко (собака Лизы породы шпиц. — «Известия»)?

— У Кокоши всё прекрасно, она с мамой. Фиби пока с бабушкой, потому что у меня много разъездов. Не успеваю сама заниматься. Для собаки плохи постоянные переезды из квартиры в квартиру. Пока что до марта — очень насыщенный сезон.