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Спорт
Президент МОКа призвал обнародовать данные по допинговому делу Валиевой

Президент МОКа призвал обнародовать данные по допинговому делу Валиевой

Президент МОКа Бах: РУСАДА должно обнародовать данные по допинг-пробе Валиевой для большего доверия
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Фото: Global Look Press/Wojciech Grabowski
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно обнародовать результаты расследования по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил 27 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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«С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — цитирует Баха испанское издание Marca.

Глава МОКа указал, что международный комитет еще на Олимпийских играх в Пекине, где произошел инцидент, четко сформулировал свою позицию, обратившись в Спортивный арбитражный суд (CAS) совместно с WADA.

«Мы проиграли, и теперь разбирательство идет по правилам конфиденциальности WADA. Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, WADA и МОК могут обжаловать результат», — указал Бах, говоря о юридической стороне вопроса.

Ранее, 21 октября, РУСАДА сообщило, что дата слушания, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой обнародованы не будут. В агентстве отметили, что в соответствии с п. 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение по допинг-пробам, являются конфиденциальными. В РУСАДА отметили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимают во внимание характер и обстоятельства дела.

В сентябре сообщалось, что РУСАДА завершило расследование допингового дела Валиевой и его должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК).

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства является защищенным лицом.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

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