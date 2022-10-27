Президент МОКа призвал обнародовать данные по допинговому делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно обнародовать результаты расследования по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил 27 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — цитирует Баха испанское издание Marca.

Глава МОКа указал, что международный комитет еще на Олимпийских играх в Пекине, где произошел инцидент, четко сформулировал свою позицию, обратившись в Спортивный арбитражный суд (CAS) совместно с WADA.

«Мы проиграли, и теперь разбирательство идет по правилам конфиденциальности WADA. Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, WADA и МОК могут обжаловать результат», — указал Бах, говоря о юридической стороне вопроса.

Ранее, 21 октября, РУСАДА сообщило, что дата слушания, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой обнародованы не будут. В агентстве отметили, что в соответствии с п. 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение по допинг-пробам, являются конфиденциальными. В РУСАДА отметили, что строго соблюдают принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимают во внимание характер и обстоятельства дела.

В сентябре сообщалось, что РУСАДА завершило расследование допингового дела Валиевой и его должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК).

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства является защищенным лицом.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.