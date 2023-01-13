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В Кремле посчитали необходимым предпринять шаги для возвращения уехавших россиян

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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Российские власти должны предпринять такие шаги, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно. Такое мнение выразил 13 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться», — сказал он в интервью изданию Life.ru.

Он отметил, что у людей могли сложиться разные причины для того, чтобы уехать из страны. По его мнению, России необходимо бороться за тех граждан, которые «не скатились на стезю вражеского отношения к РФ».

Он также прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении в Уголовный кодекс конфискации имущества уехавших россиян в случае, если они допустили оскорбления в адрес РФ. По его словам, эта тема является актуальной, но сложной.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки», — добавил он.

Ранее в пятницу Володин объяснил свое предложение. Он указал, что некоторые покинувшие страну граждане безбедно живут за границей именно благодаря России, но при этом позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес родины и ВС РФ.

Сенатор Андрей Клишас допустил в свою очередь, что эти меры могут быть включены в Уголовный кодекс, однако для этого нужно будет внести соответствующие поправки.

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