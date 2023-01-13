В Кремле посчитали необходимым предпринять шаги для возвращения уехавших россиян

Российские власти должны предпринять такие шаги, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно. Такое мнение выразил 13 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться», — сказал он в интервью изданию Life.ru.

Он отметил, что у людей могли сложиться разные причины для того, чтобы уехать из страны. По его мнению, России необходимо бороться за тех граждан, которые «не скатились на стезю вражеского отношения к РФ».

Он также прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении в Уголовный кодекс конфискации имущества уехавших россиян в случае, если они допустили оскорбления в адрес РФ. По его словам, эта тема является актуальной, но сложной.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки», — добавил он.

Ранее в пятницу Володин объяснил свое предложение. Он указал, что некоторые покинувшие страну граждане безбедно живут за границей именно благодаря России, но при этом позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес родины и ВС РФ.

Сенатор Андрей Клишас допустил в свою очередь, что эти меры могут быть включены в Уголовный кодекс, однако для этого нужно будет внести соответствующие поправки.