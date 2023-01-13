В Госдуме предложили конфисковывать имущество уехавших граждан за оскорбления РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 января предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию.

«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ‹...› открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что подобные заявления, согласно законодательству страны, могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации ВС РФ. Однако, как показала практика, этих мер реагирования недостаточно, указал он.

Спикер Госдумы добавил, что уехавшие за границу граждане РФ «живут безбедно благодаря России». Находясь за границей, они сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары за счет российских граждан». В это же время они позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес РФ и армии страны, «чувствуя свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — заключил Володин.

5 декабря сенатор Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших россиян. Однако он не уточнил, о каких мерах идет речь.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил (ВС) России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.