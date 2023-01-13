Клишас допустил закрепление в УК конфискации имущества за оскорбление ВС РФ

Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил (ВС) России может быть включена в Уголовный кодекс, однако для этого нужно будет внести соответствующие поправки. Об этом заявил 13 января глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее в пятницу с соответствующей инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил конфисковывать имущество уехавших россиян в случае, если они допустили оскорбления в адрес РФ.

По мнению парламентария, покинувшие страну граждане безбедно живут за границей именно благодаря России, но при этом позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес родины и ВС РФ, подчеркнул Володин.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал Клишас ТАСС.

В декабре прошлого года Клишас также выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, покинувших страну. Он предложил сделать их пребывание за границей «менее комфортным», однако о каких мерах идет речь, он не уточнил.