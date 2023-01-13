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Двоюродный брат основательницы движения BLM погиб при задержании

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Фото: youtube.com
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Кинан Андерсон, двоюродный брат основательницы движения Black Lives Matter (BLM) Патрисс Карлос, погиб во время задержания в Лос-Анджелесе. Видео произошедшего было опубликовано 12 января на официальном YouTube-канале полицейского управления города.

3 января мужчина выбежал навстречу полицейским с просьбой о помощи. По словам Андерсона, его хотели убить за аварию, которую он совершил по ошибке. Сотрудник полиции попросил его встать у стены, подозреваемый подчинился, но через некоторое время попытался сбежать. Офицеры догнали его, повалили на землю и несколько раз ударили электрошокерами в спину. Во время задержания Андерсон просил перестать и кричал, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом.

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После этого мужчину доставили в больницу Санта-Моники, где у него остановилось сердце. В данный момент ведется тщательное расследование случившегося.

9 января представители BLM потребовали распустить американскую полицию. В этот день в США праздновали День уважения к сотрудникам правопорядка.

Движение за права темнокожих Black Lives Matter получило широкое распространение в 2020 году, когда во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его собирались арестовать за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой. После этого в США начались массовые протесты в поддержку темнокожего населения, которые также повлекли за собой беспорядки на улицах.

В декабре 2022 года суд округа Хеннепин (штат Миннесота) признал бывшего полицейского Дж. Александра Куенга виновным в убийстве Джорджа Флойда в мае 2020 года. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

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