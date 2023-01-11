Движение Black Lives Matter потребовало распустить полицию США

Движение Black Lives Matter требует распустить американскую полицию. Об этом они сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter.

Данное предложение было опубликовано 9 января. В это время в США отмечается День уважения к сотрудникам правопорядка.

«Мы не относимся с уважением к убийцам. Отменить всех полицейских. К черту полицию», — говорится в сообщении.

Ранее, в начале декабря, Окружной суд округа Хеннепин, штат Миннесота, приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего полицейского Дж. Александра Куенга за причастность к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции, на этой волне появилось движение Black Lives Matter, направленное на защиту прав афроамериканцев.