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Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу об убийстве Флойда

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Окружной суд округа Хеннепин, штат Миннесота, приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего полицейского Дж. Александра Куенга за причастность к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Как отмечается, 29-летний Куенг удерживал Флойда, в то время как экс-полицейский Дерек Шовен прижал шею афроамериканца ногой. Ранее Шовена приговорили к 22,5 года заключения, а в октябре этого года Куенг признал себя виновным в пособничестве, передает телеканал «Известия». Гибель афроамериканца Джорджа Флойда стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции, на этой волне появилось движение в защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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