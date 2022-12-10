Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу об убийстве Флойда
Окружной суд округа Хеннепин, штат Миннесота, приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего полицейского Дж. Александра Куенга за причастность к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Как отмечается, 29-летний Куенг удерживал Флойда, в то время как экс-полицейский Дерек Шовен прижал шею афроамериканца ногой. Ранее Шовена приговорили к 22,5 года заключения, а в октябре этого года Куенг признал себя виновным в пособничестве, передает телеканал «Известия». Гибель афроамериканца Джорджа Флойда стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции, на этой волне появилось движение в защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter.
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