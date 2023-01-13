Киев извинился за разглашение запроса Зеленского на беседу с президентом Филиппин

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк извинился перед министерством иностранных дел Филиппин после поступившей в его адрес критики за то, что он рассказал журналистам о продолжительных попытках украинского правительства договориться о проведении разговора украинского президента Владимира Зеленского с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим. Об этом сообщила 13 января медиакомпания ABS-CBN.

«Я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми замечаниями. Я имел в виду, что мы хотели бы добиться некоторого улучшения на двустороннем уровне», — сказал он.

11 января Михайлюк рассказал журналистам, что Киев с июня прошлого года по два раза в месяц пытается связаться с президентом Филиппин, однако до сих пор не получил никакого ответа.

После этого МИД Филиппин раскритиковал его поступок. В ведомстве отметили, что не ценят, когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу.

Там также назвали такой поступок «нехорошей дипломатической практикой».