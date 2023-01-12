МИД Филиппин раскритиковал разглашение запроса Зеленского на беседу с президентом

МИД Филиппин раскритиковал поступок временного поверенного в делах посольства Украины в Малайзии Дениса Михайлюка, который через прессу озвучил просьбу украинского президента Владимира Зеленского о разговоре с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим. Об этом на брифинге 12 января заявил заместитель главы МИД республики Карлос Соррета.

Накануне Михайлюк заявил журналистам, что Киев с июня по два раза в месяц пытается связаться с президентом Филиппин, однако до сих пор не получил никакого ответа.

«Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина — страна, с которой у нас хорошие отношения <…> Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, мы этого не ценим», — отметил Соррета, добавив, что такие запросы украинского правительства необходимо обсуждать соответствующим органам.

По его словам, такие поступки — «нехорошая дипломатическая практика».

В декабре прошлого года офис Зеленского раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение на стадионе «Лусаил» в Катаре в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Просьба Зеленского выступить с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА 16 декабря. Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события вне зависимости от их тематики для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, в середине ноября 2022 года президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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