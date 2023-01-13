В Москве автобус сбил восьмилетнюю девочку

В Москве восьмилетнюю девочку сбил автобус, который следовал по маршруту Т85. ДТП произошло на Севастопольском проспекте утром 12 января. Пострадавшую госпитализировали с серьезными переломами.

Автобус сбил школьницу между остановками «Болотниковская улица» и «Улица Каховка» в то время, как она направлялась в школу. Девочке сразу же вызвали скорую. В больнице у нее обнаружили перелом основания черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». 30-летнего водителя автобуса задержали на двое суток, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В Красноярске утром 23 декабря 2022 года автобус не пропустил мужчину-пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. 62-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.