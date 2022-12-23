Автобус сбил мужчину на переходе в Красноярске

На правобережье Красноярска автобус сбил мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 23 декабря на улице Семафорной. Водитель автобуса № 23 не пропустил мужчину-пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 62-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В отношении водителя возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Этим же утром в Советской Гавани (Хабаровский край) самосвал столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 29 человек. Пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.