Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Советской Гавани

В Советской Гавани (Хабаровский край) организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в котором пострадали 10 человек. Об этом 23 декабря сообщает региональная прокуратура.

«Городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка содержанию автомобильной дороги, соблюдению правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла утром 23 декабря на 2-м км автодороги Советская Гавань – Ванино. Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту № 3 в Ванино. В салоне автобуса в момент столкновения находились 29 человек.

Как уточняет ИА AmurMedia, в результате ДТП пострадали 10 человек, их доставили в районную больницу. В реанимации в тяжелом состоянии находятся два человека, еще трое госпитализированы в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Остальные пятеро после оказания медпомощи были направлены на амбулаторное лечение.