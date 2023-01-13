Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили конфисковывать имущество уехавших граждан за оскорбления РФ
Армия
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
Мир
Украинские войска выпустили 10 ракет по поселку Минеральное в ДНР
Происшествия
В ЛНР мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве
Мир
Посол РФ в Турции заявил о попытках Киева юридически запретить диалог с Москвой
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Общество
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

Бренд Evolute подвел итоги IV квартала 2022 года

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Моторинвест» объявила результаты продаж бренда по итогам IV квартала 2022 года. Было приобретено 452 электромобиля, а большинство сделок состоялось при поддержке программы государственного субсидирования Минпромторга, сообщила 13 января пресс-служба компании.

Достижение неродного хозяйства: российский электромобиль ищет работу
Тест-драйв электроседана Evolute i-Pro

По итогам IV квартала объем производства машин на электротяге составил более 1,7 тыс. электрокаров. На данный момент завод производит в Липецкой области две модели электромобилей: седан Evolute i-PRO и кроссовер i-JOY. Продажи седана Evolute i-PRO начались в октябре 2022 года, через месяц после официального открытия производства. Продажи кроссовера Evolute i-JOY стартовали в ноябре 2022 года.

В 2023 году компания представит на рынке еще три новых модели. Уже во II квартале 2023 года предприятие планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-JET, электроминивэна Evolute i-VAN и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшее время.

На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает семь регионов России. Электромобили марки доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и в Ростове-на-Дону. Гарантийный период на все электромобили бренда составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

16 декабря стало известно, что электрокары Evolute появятся в сервисе каршеринга Владивостока. Клиенту в Приморье поставили 67 седанов i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy. Электромобили были проданы сервису краткосрочной аренды авто Green Crab по программе государственного субсидирования, на каждый электрокар была предоставлена скидка 925 тыс. рублей. Машины будут доступны для каршеринговой компании во Владивостоке и в некоторых других близлежащих населенных пунктах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023