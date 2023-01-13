Бренд Evolute подвел итоги IV квартала 2022 года

Компания «Моторинвест» объявила результаты продаж бренда по итогам IV квартала 2022 года. Было приобретено 452 электромобиля, а большинство сделок состоялось при поддержке программы государственного субсидирования Минпромторга, сообщила 13 января пресс-служба компании.

По итогам IV квартала объем производства машин на электротяге составил более 1,7 тыс. электрокаров. На данный момент завод производит в Липецкой области две модели электромобилей: седан Evolute i-PRO и кроссовер i-JOY. Продажи седана Evolute i-PRO начались в октябре 2022 года, через месяц после официального открытия производства. Продажи кроссовера Evolute i-JOY стартовали в ноябре 2022 года.

В 2023 году компания представит на рынке еще три новых модели. Уже во II квартале 2023 года предприятие планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-JET, электроминивэна Evolute i-VAN и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшее время.

На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает семь регионов России. Электромобили марки доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и в Ростове-на-Дону. Гарантийный период на все электромобили бренда составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

16 декабря стало известно, что электрокары Evolute появятся в сервисе каршеринга Владивостока. Клиенту в Приморье поставили 67 седанов i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy. Электромобили были проданы сервису краткосрочной аренды авто Green Crab по программе государственного субсидирования, на каждый электрокар была предоставлена скидка 925 тыс. рублей. Машины будут доступны для каршеринговой компании во Владивостоке и в некоторых других близлежащих населенных пунктах.