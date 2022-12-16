Российские электромобили Evolute появятся в каршеринге на Дальнем Востоке

Российские электромобили бренда Evolute появятся в сервисе каршеринга Владивостока. Клиенту в Приморье поставили 67 седанов i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy, рассказал 16 декабря портал Drom.

Электромобили были проданы сервису краткосрочной аренды авто Green Crab по программе государственного субсидирования, на каждый электрокар предоставлена скидка 925 тыс. рублей. Машины будут доступны для каршеринговой компании во Владивостоке и в некоторых других населенных пунктах.

Седан Evolute i-Pro представляет собой переименованную версию китайского электрокара DongFeng Aeolus E70, который, в свою очередь, выполнен на лицензионной базе японского Nissan Bluebird Sylphy G11 образца 2005 года.

Машина оснащена одним электромотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Максимальная скорость ограничена на уровне 150 км/ч. Емкость батареи — 53 кВт/ч, а на полном заряде седан может проехать до 420 км. Стоимость Evolute i-Pro с учетом программы субсидий на приобретение электромобиля составляет 2,065 млн рублей, без нее — 2,99 млн рублей.

Кроссовер i-Joy является переименованной версией модели Seres 3 от компании DFSK (входит в DongFeng). Переднеприводная машина оснащена электромотором мощностью 176 л.с. и крутящим моментом 225 Нм. Батарея емкостью 53 кВт/ч позволяет проехать на одном заряде до 405 км. Модель i-Joy доступна в РФ по цене от 3 490 000 рублей, а с учетом скидки по госпрограмме льготного кредитования его можно купить за 2 565 000 рублей.

Электромобили Evolute производят на заводе «Моторинвест» в Липецке — по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

10 октября липецкий завод «Моторинвест», производящий электрокары, сообщил, что планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составляет свыше 2 тыс. сотрудников. В текущем году объем производства автомобилей на электротяге составит 3 тыс. машин. Примерно 40–50% из них приобретут корпоративные клиенты. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.