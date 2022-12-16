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Российские электромобили Evolute появятся в каршеринге на Дальнем Востоке

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Фото: Drom
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Российские электромобили бренда Evolute появятся в сервисе каршеринга Владивостока. Клиенту в Приморье поставили 67 седанов i-Pro и 28 кроссоверов i-Joy, рассказал 16 декабря портал Drom.

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Электромобили были проданы сервису краткосрочной аренды авто Green Crab по программе государственного субсидирования, на каждый электрокар предоставлена скидка 925 тыс. рублей. Машины будут доступны для каршеринговой компании во Владивостоке и в некоторых других населенных пунктах.

Седан Evolute i-Pro представляет собой переименованную версию китайского электрокара DongFeng Aeolus E70, который, в свою очередь, выполнен на лицензионной базе японского Nissan Bluebird Sylphy G11 образца 2005 года.

Машина оснащена одним электромотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Максимальная скорость ограничена на уровне 150 км/ч. Емкость батареи — 53 кВт/ч, а на полном заряде седан может проехать до 420 км. Стоимость Evolute i-Pro с учетом программы субсидий на приобретение электромобиля составляет 2,065 млн рублей, без нее — 2,99 млн рублей.

Кроссовер i-Joy является переименованной версией модели Seres 3 от компании DFSK (входит в DongFeng). Переднеприводная машина оснащена электромотором мощностью 176 л.с. и крутящим моментом 225 Нм. Батарея емкостью 53 кВт/ч позволяет проехать на одном заряде до 405 км. Модель i-Joy доступна в РФ по цене от 3 490 000 рублей, а с учетом скидки по госпрограмме льготного кредитования его можно купить за 2 565 000 рублей.

Электромобили Evolute производят на заводе «Моторинвест» в Липецке — по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

10 октября липецкий завод «Моторинвест», производящий электрокары, сообщил, что планирует выпустить в 2023 году до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составляет свыше 2 тыс. сотрудников. В текущем году объем производства автомобилей на электротяге составит 3 тыс. машин. Примерно 40–50% из них приобретут корпоративные клиенты. До конца 2022 года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van.

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