Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Культура
Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»
Мир
NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Мир
Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Мир
В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером
Происшествия
Бригада рабочих отравилась смесью газа под Красноярском
Мир
Десять вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Сиднее
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто
Сюжет:

В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Запорожской области ввели пропуска для передвижения по региону на автомобиле, это поможет предотвратить перемещение по области незарегистрированных машин, а также позволит медикам быстрее приезжать на вызовы к пациентам, рассказал 13 января «Известиям» главврач скорой медицинской помощи Юрий Резниченко.

По его словам, до этого в области возникали проблемы с передвижением карет скорой помощи в вечернее и ночное время, а также с проездом через блокпосты.

Всем для победы: новым регионам собрали 12 тыс. т гуманитарной помощи
Что добровольцы чаще всего отправляли нуждающимся в 2022 году

«Обратились в военную комендатуру — всё быстро, слаженно. Буквально за несколько дней на большущее количество спецтехники выдали пропуска. Теперь я абсолютно спокоен. Жители Запорожской области получат медицинскую помощь вовремя и быстро», — рассказал Резниченко.

В декабре прошлого года медики в Запорожской области получили 89 новых автомобилей скорой помощи. Резниченко отмечал, что все автомобили зарегистрированы в ГИБДД и выводятся на линию для замены машин 2013–2015 годов выпуска.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса в состав РФ.

За присоединение Донецкой Народной Республики к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В Луганской Народной Республике интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023