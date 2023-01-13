В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

В Запорожской области ввели пропуска для передвижения по региону на автомобиле, это поможет предотвратить перемещение по области незарегистрированных машин, а также позволит медикам быстрее приезжать на вызовы к пациентам, рассказал 13 января «Известиям» главврач скорой медицинской помощи Юрий Резниченко.

По его словам, до этого в области возникали проблемы с передвижением карет скорой помощи в вечернее и ночное время, а также с проездом через блокпосты.

«Обратились в военную комендатуру — всё быстро, слаженно. Буквально за несколько дней на большущее количество спецтехники выдали пропуска. Теперь я абсолютно спокоен. Жители Запорожской области получат медицинскую помощь вовремя и быстро», — рассказал Резниченко.

В декабре прошлого года медики в Запорожской области получили 89 новых автомобилей скорой помощи. Резниченко отмечал, что все автомобили зарегистрированы в ГИБДД и выводятся на линию для замены машин 2013–2015 годов выпуска.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса в состав РФ.

За присоединение Донецкой Народной Республики к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В Луганской Народной Республике интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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