Кинолог посоветовал не заставлять собак гулять насильно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не заставлять собаку гулять, если она не хочет.

В беседе «Радио 1» в четверг, 12 января, специалист отметил, что если собака отказывается выходить на улицу, на то могут быть причины, не сразу очевидные владельцу питомца.

«Ни в коем случае не заставляйте питомца гулять насильно, проанализируйте свой подход к воспитанию питомца, обстановку в доме», — цитирует Голубева RT.

Если самостоятельно причину определить не удалось, кинолог посоветовал обратиться к специалистам. Он указал на то, что у собаки может быть негативный опыт, например, на последней прогулке ее напугал резкий шум или гудок автомобиля.

В этот же день в беседе с РИАМО Голубев рассказал, чем для собак опасны долгие прогулки в мороз. По словам специалиста, прежде всего, это чревато для питомца переохлаждением, которое может привести к ампутации замерзших частей тела и даже смерти собаки. По его словам, в группе риска щенки, маленькие собаки, породы без шерсти, а также пожилые или больные животные. К признакам, говорящим о том, что собака замерзла, специалист отнес переступание с лапы на лапу, бледные слизистые и озноб. При выявлении таких признаков животное стоит отвести в помещение, чтобы согреться, отмечает телеканал «360».

31 декабря Владимир Голубев рассказал агентству городских новостей «Москва», почему собаки боятся фейерверков. По его словам, это связано с тем, что собаки более чувствительны к громким звукам, чем люди. Звуки фейерверков могут вызывать панику, стресс и настороженность даже у самой воспитанной и натренированной собаки.

Особенно восприимчивы к громким звукам боязливые, неуверенные в себе животные или те, которые уже пережили неприятный опыт.

Также в декабре Голубев рассказал «Известиям» о первых признаках инсульта у собаки. Из наиболее часто встречающихся симптомов специалист отметил следующие: нарушение координации движения, судорожный синдром, обвисание морды, рассеянное состояние питомца, резкое изменение поведения, проблемы с глотанием пищи и воды, хриплый грубый лай, тошнота и рвота.

В феврале прошлого года Голубев рассказал, как правильно воспитывать щенка. По его словам, если собака первая, лучше владельцу питомца изучить необходимую литературу или обратиться к специалисту. Он также посоветовал не пренебрегать воспитанием щенка, заниматься дрессурой можно уже с возрасте 2–3 месяцев. Начать он призвал с самых необходимых команд (кличка, подзыв и запрещающая команда) и заниматься не более 10–15 минут в день. Также президент РКФ настоятельно рекомендует обозначить допустимые границы для маленького пса, объясняя это необходимостью в жизни собаки «правил и ритуалов», создающих для нее предсказуемую среду, отмечает телеканал «Звезда».

Также стоит позаботиться о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно, для этого можно купить игрушки.

Ранее президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал о правилах поведения в случае нападения собак. По его словам, при встрече с бродячей собакой нельзя провоцировать животное — размахивать сумкой, делать резкие движения, необходимо спокойно продолжать движение. При нападении стаи собак необходимо остановиться и повернуться спиной к ограждению или дереву, на которое можно залезть. Также не стоит бояться кричать и звать на помощь, пишет НСН.