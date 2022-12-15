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Кинолог назвал первые признаки инсульта у собаки

Кинолог Голубев: пожилые собаки с ожирением и находящиеся в состоянии стресса, наиболее подвержены инсульту
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Przemyslaw Iciak
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Хотя инсульт довольно редкая патология для собак, владельцу все-таки следует знать его симптомы, чтобы вовремя распознать и оказать необходимую помощь любимцу. О том, на что обратить внимание в поведении животного, чтобы не пропустить инсульт, «Известиям» рассказал кинолог Владимир Голубев.

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«Если вы заметили хотя бы один из нижеперечисленных симптомов, следует немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветеринарную клинику. Если у вас есть возможность, вызовите специалиста на дом, предварительно уложив питомца на бок. Если вы собрались в дорогу, поддерживайте собаку приятным спокойным голосом, не нервничайте и постарайтесь вести себя сдержанно», — подчеркивает специалист.

Симптомы будут зависеть от пораженной области мозга. Из наиболее часто встречающихся можно отметить следующие: нарушение координации движения, судорожный синдром, обвисание морды, рассеянное состояние питомца, резкое изменение поведения, проблемы с глотанием пищи и воды, хриплый грубый лай, тошнота и рвота.

Самые опасные симптомы — это возникновение судороги, потеря сознания и похожие на эпилептические припадки. Из-за инсульта у собаки могут отказать лапы, возникнуть проблемы с психикой и поведением. Питомец может даже потерять слух и зрение. При обширном поражении мозга животное может даже погибнуть.

Чаще всего причинами инсульта у собак является проблемы с сердечно-сосудистой системой. Наиболее подвержены инсульту собаки с врожденными проблемами сердечно-сосудистой системы, пожилые питомцы, животные с ожирением, легковозбудимые собаки, которые часто находятся в состоянии стресса.

«В целом, если ваша собака бесконтрольно питается, испытывает дефицит активных прогулок и движения, быстро набирает вес, то такой образ жизни может отразиться на ее здоровье. Такие питомцы в большей степени подвержены риску эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил Голубев.

Чтобы предотвратить появление инсульта, важно грамотно подходить к уходу и воспитанию питомца.

«Следите за рационом вашей собаки, не перекармливайте ее, регулярно занимайтесь с питомцем на свежем воздухе, включите в ваши ежедневные прогулки хотя бы несколько минут активных игр, не создавайте стрессовых ситуаций для животного», — заключил кинолог.

Ранее, 27 ноября, Голубев объяснил, почему собаки могут постоянно просить есть и как сделать питание питомца более сбалансированным. По его словам, причинами повышенного аппетита могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, гастрит или паразиты.

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