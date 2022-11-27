Кинолог объяснил постоянное чувство голода у собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев 27 ноября объяснил, почему собаки могут постоянно просить есть, и как сделать питание питомца более сбалансированным.

«Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, всё это способствует быстрому перевариванию пищи, а во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом кинолог отметил, что причинами повышенного аппетита могут быть проблемы с нарушением обмена веществ, или гастрит, или паразиты. Отлаженный режим питания важен для здоровья собаки, потому что при кормлении едой со стола питомец не будет получать необходимых ему витаминов и полезных микроэлементов.

Голубев посоветовал обратиться с собакой к ветеринару, который может выявить возможные проблемы со здоровьем питомца. После приема можно будет выбирать подходящий собаке корм.

«Изучите состав выбранного вами корма: там не должно быть ингредиентов низкого качества, ароматизаторов и вкусовых добавок. Всё это вызывает еще больший аппетит и не дает ощущение сытости. Подбирайте корм, который перекроет энергетические потребности вашей собаки, а также не забывайте о физиологических особенностях вашего питомца», — добавил специалист.

Также он посоветовал не перекармливать собаку, что также может оказать негативное воздействие на здоровье питомца.

Ранее, 17 ноября, Голубев рассказал «Известиям», какие сигналы могут подавать собаки и что они говорят. В частности, он упомянул, что виляющий хвост может говорить не только о радости питомца, но и страхе, агрессии. Кроме того, если собака легла на спину, это не всегда значит, что ее необходимо почесать или поиграть с ней. В этот момент она может опасаться контакта с человеком.

До этого, 13 ноября, президент РКФ рассказал, что выбирая породу первой собаки, хозяину следует трезво оценивать свои возможности, а также учитывать особенности содержания животного. Специалист напомнил, что каждой породе присущ уникальный темперамент и уровень активности. Кроме того, некоторым собакам может требоваться специфический уход или особенно тщательное воспитание.