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Кинолог назвал пять пород для начинающих собаководов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Выбирая породу первой собаки, хозяину следует трезво оценивать свои возможности, а также учитывать особенности содержания животного. Об этом в воскресенье, 13 ноября, рассказал «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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В первую очередь он призвал не ориентироваться исключительно на внешние данные будущего питомца. Специалист напомнил, что каждой породе присущ уникальный темперамент и уровень активности. Кроме того, некоторым собакам может требоваться специфический уход или особенно тщательное воспитание.

«Нужно выбирать для себя такую породу, чтобы адаптация животного к новым условия не принесла неприятных ощущений ни собаке, ни хозяину», — подчеркнул собеседник агентства.

Начинающим собаководам кинолог посоветовал обратить внимание на дружелюбных, сообразительных животных небольшого размера с крепким здоровьем. Всеми этими характеристиками, по словам Голубева, обладают пудели. Эксперт отметил высокий интеллект и миролюбивый характер породы

Не менее удачный вариант — кинг-чарльз-спаниель. Собак этой породы специалист описал как терпеливых и обаятельных. По его словам, кинг-чарльз-спаниель без особых проблем сходится не только с людьми, но и с другими животными.

В качестве примера неконфликтной собаки-компаньона Голубев привел русскую цветную болонку. Их изначально выводили для домашнего содержания: эти животные отличаются спокойным характером и аккуратным поведением.

Также кинолог упомянул «умных и жизнерадостных» вельш-корги-пемброков. Данную породу, по мнению Голубева, оценят те, кто надеется обрести преданного друга: такая собака будет рядом с хозяином даже в трудную минуту.

Наконец, эксперт рекомендовал присмотреться к породе брюссельский грифон. Несмотря на то, что эти собаки могут иногда проявить характер, в основном они уравновешены, хорошо обучаемы и расположены к людям.

Ранее, 8 ноября, президент РКФ рассказал «Известиям», почему нежелательно кормить собак свининой, в особенности сырой. Причина заключается в том, что при разведении свиней нередко нарушаются санитарные нормы, в результате чего животные могут становиться носителями вирусов, смертельно опасных для домашних питомцев.

Вместо свиного мяса Голубев посоветовал включать в рацион собаки баранину, говядину, курицу. Подойдут также субпродукты: сердца, печень, легкие.

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