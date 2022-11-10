Названо нежелательное в рационе собак мясо

Многие собаководы хотя бы раз слышали о том, что свинина нежелательна в рационе собак. Но не все понимают, почему этот продукт не нужно давать питомцу и чем он хуже, например, курицы или говядины. О том, чем может быть опасна свинина для собак, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не всегда во всех фермерских хозяйствах соблюдаются ветеринарные нормы содержания свиней, сырое мясо может быть заражено паразитами. Из-за нарушения технологии выращивания у животных может отсутствовать иммунитет к различным болезням. Наибольшую опасность для собак представляет вирус Ауески (псевдобешенство). У свиней симптомы этого заболевания могут совсем не проявляться, но при этом животные могут быть заражены», — объяснил Голубев.

Употребления сырого зараженного мяса может привести к заражению этим вирусом. Об этом могут сказать следующие симптомы: отказ животного от еды, сильный зуд, беспокойство, сильная жажда, нарушение сна, мышечные спазмы. Лекарства от данной болезни практически отсутствуют, а собака, заболевшая вирусом, может погибнуть через один-три дня после появления первых симптомов.

Кроме того, если собака употребляет сырое или плохо обработанное мясо, есть вероятность заразиться трихинеллезом — это тяжелое неизлечимое паразитарное заболевание, возбудителем которого является трихинелла. В свинине могут находиться личинки — возбудители данного заболевания. От них тяжело избавиться даже при термической обработке мяса.

Для собак подойдут любые виды постного мяса. Животных можно кормить бараниной, говядиной, индейкой, курицей, уткой, телятиной. Также можно использовать субпродукты, например, сердечки, печень, легкое.

«Количество пищи, которое вы предлагаете питомцу, будет зависеть от возраста, веса, активности и состояния здоровья собаки. Внимательно следите за тем, что вы предлагаете своему любимцу. Если сомневаетесь, можно ли дать собаке тот или иной продукт, лучше проконсультируйтесь со специалистом. Также вы всегда можете подобрать своему питомцу полнорационный корм, в котором содержатся все необходимые полезные вещества, которые помогут собаке расти здоровой и активной», — заключил Голубев.

Ранее, 3 июля, президент РКФ рассказал, что собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбузы и дыни.